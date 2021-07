Come previsto la discesa di Costamp Group procede inarrestabile: i livelli da monitorare

Nel precedente report in cui ci occupavamo di questo titolo titolavamo Se anche un segnale di acquisto del BottomHunter non riesce a risollevare le sorti di Costamp Group allora la situazione non è delle migliori.

Quindi, come previsto la discesa di Costamp Group procede inarrestabile verso il prossimo obiettivo in area 0,62 euro (I obiettivo di prezzo). Quanto accadrà in prossimità di questo livello sarà decisivo per le sorti di medio lungo termine del titolo.

Nel caso di una rottura del supporto, infatti, le quotazioni potrebbero continuare fino al II obiettivo di prezzo in aera 0,18 euro per un potenziale ribasso di oltre il 70%.

Un’altra strategia operativa che si potrebbe mettere in atto con le quotazioni in area 0,62 euro è la seguente. Entrare al rialzo non appena le quotazioni arrivano in prossima di area 0,62 euro con lo stop che scatta nel caso in cui il livello venga rotto al ribasso in chiusura settimanale.

Inutile dire che al momento sia il BottomHunter che lo Swing indicator sono impostati al ribasso e non danno alcun segnale di ripresa.

D’altra parte, le azioni Costamp Group sono in una fase di debolezza che dura ormai da anni. Se si guarda agli ultimi tre anni, infatti, il titolo ha sempre fatto peggio del settore di riferimento. Ad esempio, anche nell’ultimo anno che è stato di ripresa con Piazza Affari che ha guadagnato il 20%, le azioni Costamp Group hanno perso oltre il 50%.

Prima di concludere un’importante precisazione. Gli scambi giornalieri sul titolo sono stati mediamente negli ultimi tre mesi pari a un controvalore inferiore ai 20.000 euro. Poiché, quindi, con piccole somme è possibile avere un grosso impatto sull’andamento del titolo, bisogna prestare molta attenzione.

Il titolo Costamp Group (MIL:MOD) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 0,96 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale