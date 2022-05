Capita a tutti di udire brontolare il proprio stomaco e a volte anche in modo piuttosto rumoroso. Non di rado ciò può provocarci anche un certo imbarazzo. Diverse volte capita, manco a farlo apposta, che il suo borbottio si verifichi in pubblico e che vada a rompere un momento di silenzio.

Per quanto antipatico possa essere ciò, spesso sarebbe comunque del tutto normale e in più è indipendente dalla nostra volontà. In taluni casi però, i suoi brontolii potrebbero essere meno banali di quanto si pensi ed essere segnale di qualcosa che non va. Lo stomaco che brontola sempre infatti potrebbe dipendere da diverse cause.

I motivi di questo fenomeno

I brontolii dello stomaco si chiamerebbero specificamente borborigmi. Si tratterebbe di un fenomeno comune e diffuso. A provocarli sarebbe la muscolatura del tratto gastrointestinale. Infatti, la stessa, si contrarrebbe per far muovere il cibo. Ciò provocherebbe un miscuglio di aria e cibo responsabile dei fastidiosi rumori. Che si ricollegherebbero, dunque, al normale processo digestivo.

Com’è noto, però, spesso il nostro stomaco farebbe udire la sua voce anche in caso di fame. In questo caso, alla base del rumore vi sarebbe il segnale inviato dal nostro cervello, che stimolerebbe la produzione di succhi gastrici, responsabili poi dei rumori. Talvolta, però, i borborigmi potrebbero essere dei segnali da approfondire.

Lo stomaco che brontola sempre anche in assenza di fame e dopo aver mangiato potrebbe essere la spia di questi disturbi

I borborigmi potrebbero indicarci che l’attività intestinale è rallentata e in tal caso si definirebbero ipoattivi. Sarebbero iperattivi invece quando si presenterebbero in modo fragoroso e forte dopo i pasti e durante la digestione. Una condizione da indagare soprattutto nel caso si verifichi con una certa frequenza.

Infatti, potrebbe ricollegarsi a una presenza eccessiva di aria e causare anche meteorismo. La causa di quest’ultimo potrebbe risiedere in alcuni cibi, in particolare determinati alimenti provocherebbero scoregge puzzolenti. O, ancora, potrebbe dipendere da abitudini errate che ci farebbero ingerire una gran quantità di aria.

I borborigmi, però, sarebbero anche tra le manifestazioni di alcune malattie gastrointestinali. Ad esempio, del Morbo di Crohn, della colite ulcerosa, di gastroenterite o di colon irritabile. Spesso il brontolare dello stomaco si accompagnerebbe infatti ad altri sintomi: diarrea, mal di testa, alitosi, cattiva digestione e stanchezza.

Oltre a quanto già esposto, il rumore proveniente dallo stomaco potrebbe anche connettersi a intolleranze e allergie alimentari, quali quella al lattosio e la celiachia. In ultimo, potrebbe anche essere manifestazione di ansia e stress. Nel caso i borborigmi si presentassero con una certa insistenza, dunque, sarà bene non sottovalutarli e sottoporsi a visite mediche specifiche per scoprirne la causa.

