I ricercatori sono da anni al lavoro per scoprire come sconfiggere il cancro. Alcuni si concentrano su come curarlo e altri su come prevenirlo. Ed è proprio sulla prevenzione che possiamo giocarci la partita. Infatti, la scelta che facciamo ogni giorno ha un profondo impatto sul nostro stile di vita e quindi sulla nostra salute. Eppure, pochissimi sanno come comportarsi per evitare un gran numero di malattie. In particolare, pochi sanno che seguendo questi consigli riduciamo del 30% il rischio di cancro. Scopriamo allora quali sono questi consigli suggeriti dalla scienza.

Lo stile di vita consigliato dagli esperti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro ha messo insieme i risultati di una lunga serie di studi. Lo scopo era ricercare gli effetti di un sano stile di vita come sicuro o probabile effetto sulla prevenzione del cancro. Su questa base, il progetto SmartFood dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) ha creato una lista di comportamenti da seguire.

Pochi sanno che seguendo questi consigli riduciamo del 30% il rischio di cancro

In realtà, le abitudini che dovremmo seguire sono le stesse che sappiamo essere alla base di una vita sana. Non si tratta quindi di un grande mistero, ma in pochi sanno che queste ci aiutano anche a ridurre drasticamente il rischio di cancro. Secondo l’IEO, se seguiamo questi 10 consigli, infatti, possiamo ridurre questo rischio di oltre il 30%.

10 consigli per prevenire il cancro

Il primo consiglio è quello di mantenere un Indice di Massa Corporea (ICM) normopeso, ossia fra 12,5 e 24,9. Adesso possiamo calcolare l’ICM in molti modi, l’importante è che questi valori non siano superiori a 25, che indicano che siamo in sovrappeso o obesi. In questo caso, seguendo gli altri consigli potremmo ridurre il nostro IMC.

Dobbiamo ridurre il consumo di carne e di alimenti processati e favorire quello di frutta e verdura. È importante anche consumare fibre e cereali, soprattutto se integrali. Dovremmo eliminare drasticamente la quantità di zuccheri, alcool e sale che ingeriamo.

Tutti questi consigli riguardano l’alimentazione, ma gli ultimi tre allargano l’orizzonte del nostro benessere.

Infatti, anche le nostre abitudini quotidiane hanno un chiaro effetto sulla nostra salute. Non sarà una sorpresa sentire che dovremmo evitare di fumare per ridurre il rischio di cancro. Però, meno persone sono a conoscenza del fatto che è altrettanto importante usare la protezione solare. Infatti, non farlo ci espone a un grave rischio di cancro alla pelle. Questo può manifestarsi in tanti modi, anche con brufoli o delle labbra screpolate. Infine, ricordiamoci di mantenere uno stile di vita attivo facendo un’adeguata attività fisica.