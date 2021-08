Dopo il record di venerdì scorso, c’era molta attesa per la seduta di oggi di Piazza Affari. La Borsa avrebbe replicato chiudendo su un nuovo massimo ultra decennale? L’andamento della giornata di oggi avrebbe dato maggiori indicazioni su quanto può accadere ai prezzi in agosto e Piazza Affari oggi non ha deluso. La seduta odierna della Borsa suggerisce che agosto sarà e cosa accadrà in autunno.

Dopo la seduta di oggi sono cresciute le possibilità di chiudere il mese in rialzo. Col record Piazza Affari si scatenerà a queste condizioni per realizzare il rally d’agosto e magari anche per un autunno caldo. Oggi sono arrivate indicazioni molto interessanti per i risparmiatori, al di là del valore numerico e della percentuale di guadagno del listino milanese. Scopriamo cosa è accaduto.

Oggi la Borsa di Milano ha chiuso in positivo. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato la seduta in rialzo dello 0,5%, a 26.139 punti. Un rialzo di mezzo punto percentuale può sembrare modesto, ma occorre tenere in considerazione anche altri elementi, che valorizzano il risultato ottenuto oggi. Il confronto con la chiusura delle altre principali Borse del Vecchio Continente offre interessanti spunti di riflessione. Il listino tedesco ha terminato la seduta in calo dello 0,1%, la Borsa di Parigi ha ottenuto lo stesso risultato negativo. La Borsa di Londra ha guadagnato, ma solamente lo 0,1%. Alle 17,30, quindi alla chiusura dei mercati, due dei tre indici di Wall Street viaggiavano in territorio negativo. Solamente il Nasdaq era in guadagno ma di appena lo 0,1%. Inoltre il Ftse Mib ha terminato la seduta sui massimi della giornata, quindi in piena ascesa nonostante il contesto dei mercati azionari fosse debole.

Come un risparmiatore dovrebbe interpretare questi segnali? Sicuramente come un segnale di forza da parte della nostra Borsa. Ci sono alcuni fattori che favoriscono il proseguimento del trend rialzista che oggi ha portato il Ftse Mib sui massimi da ottobre 2008. Finalmente questi fattori iniziano a scaricare sul mercato azionario italiano i benefici. Il rialzo della Borsa di Milano, contro una sostanziale debolezza delle altre Borse europee, significa che i grandi investitori stanno preferendo il nostro listino. Anche se in questo momento i volumi sono ridotti a causa del periodo estivo. Ma se questa tendenza durerà tutto agosto a settembre, al ritorno dalle ferie, si potrebbe prospettare un autunno caldo per Piazza Affari.

