La moda è in continua evoluzione, e a volte ripropone grandi classici del passato in chiave più moderna. È quello che sta succedendo allo scamosciato. Sembrava pensionato per sempre, e adatto soltanto alle occasioni più formali, invece il color camoscio sta ritornando di moda per tutte le età e per ogni tipo di capo. Ma il camoscio ha una grande difficoltà: è più difficile da abbinare rispetto ad altri capi. Niente paura però, esistono poche semplici regole che possiamo utilizzare per essere sempre all’ultimo grido e perfettamente fashion.

Lo scamosciato torna di moda, ecco alcuni consigli per abbinarlo al meglio

È vero, lo scamosciato è meno versatile del classico nero, bianco o jeans, ma questo non vuol dire che non possiamo utilizzare la fantasia per creare un outfit perfetto. Ad esempio, lo scamosciato sta benissimo con dei capi a stampe dai colori più scuri. Sì quindi al blu scuro o al verdone, ma anche al bordeaux o al marrone. Una camicia dalla fantasia scura, ad esempio, si abbina benissimo a una mini scamosciata. Ma non è finita qui.

Sì a jeans e a camice bianche

Lo scamosciato si abbina benissimo al materiale più versatile nel guardaroba di ciascuno di noi: il jeans. Una giacca scamosciata con un paio di jeans o una classica salopette saprà donarci un look boho chic perfetto per le uscite con gli amici. Se invece siamo alla ricerca di qualcosa di più formale, puntiamo senza dubbio sulla classica camicia bianca, per ottenere un look un po’ retrò ma certamente elegantissimo.

Con cosa non abbinarlo

Ovviamente il nostro gusto e la nostra fantasia devono sempre avere l’ultima parola, ma generalmente lo scamosciato non viene abbinato a colori pastello, per evitare un look troppo tenue che non fa risaltare il nostro outfit.

