Con l’estate arrivano pulizie nuove da fare in casa. Ci sono infatti degli strumenti che diventano fondamentali in questo periodo, e quindi è importante rispolverarli. Tra questi troviamo ad esempio le zanzariere, preziosissime alleate contro le punture d’insetto.

E poi c’è il ventilatore, che riesce ad allietare i pomeriggi più caldi. Certo quando lo portiamo fuori dalla cantina è tutto impolverato, quindi la prima cosa da fare è pulirlo per bene. Questa è un’operazione che può essere un po’ scomoda, quindi è bene trovare modi rapidi per farlo. Non parliamo poi dei ventilatori attaccati al soffitto. Questi sono stati fermi per quasi dieci mesi in attesa di essere riutilizzati, saranno un ricettacolo terribile di polvere.

Per fortuna c’è una semplice soluzione che va bene in entrambe le situazioni. Basta questo oggetto che tutti abbiamo per pulire il ventilatore in pochissimi secondi.

Ecco di cosa abbiamo bisogno

Se andiamo in camera da letto sicuramente troveremo qualche vecchia federa che non utilizziamo più. Sarà stipata nella parte alta di qualche armadio, ma ce l’abbiamo di sicuro. Bene, ci basterà solo la federa per risolvere il problema. Magari può essere utile anche il cacciavite, perché ci servirà per aprire la griglia del ventilatore per pulire le pale più facilmente.

In un precedente articolo pubblicato sulle pagine di ProiezionidiBorsa si spiega non solo come pulire il ventilatore a soffitto dalla polvere ma anche come inserire tale pulizia in una ruotine giornaliera.

Con lo stesso metodo e quindi grazie ad una federa potremo pulire in un attimo anche le pale del ventilatore a piantana o da tavolo. Anche se la superficie della pala è più piccola la polvere che si accumula è sempre tanta. Il procedimento è lo stesso ed è molto semplice.

Basta mettere la federa attorno a ciascuna pala, e farla scivolare lungo di essa. In questo modo rimuoveremo tutta la polvere e la faremo cadere dentro la federa, che diventerà quindi il sacco raccoglitore della polvere.

Ripetiamo il procedimento per ciascuna pala e il ventilatore sarà in pochi secondi come nuovo. Prendiamo la federa e rovesciamo tutta la polvere in un cestino, poi mettiamola a lavare.

Ora abbiamo di nuovo un ventilatore perfettamente funzionante, e l’estate è diventata immediatamente un po’ più fresca.

