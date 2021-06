Arriva l’estate e con lei la nostra dieta diventa ricca di frutta e verdura di stagione. Durante i mesi estivi abbiamo diversi frutti succosi da poter apprezzare.

Uno di questi è sicuramente l’albicocca che con la sua dolcezza e le sue proprietà benefiche è uno dei frutti preferiti da molti di noi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Adoriamo mangiarla da sola in tutta la sua freschezza o nella più comune macedonia. Ma come fare se volessimo assaporarla tutto l’anno?

Grazie a questo articolo scopriremo due idee semplici ma molto gustose per poter mangiare le albicocche tutto l’anno.

2 deliziose idee per avere albicocche gustose tutto l’anno con poca fatica

L’albicocca ha diverse proprietà benefiche ottime per il nostro organismo. Oltre alle varie vitamine che possiede, è anche fonte di magnesio ferro e potassio, ed è un alimento importantissimo per evitare stanchezza o spossatezza.

Essendo un alimento così importante per il nostro organismo è consigliabile averne una piccola scorta tutto l’anno.

Ma come possiamo conservarle in modo facile e magari anche gustoso?

Tra i tanti suggerimenti ci sono 2 deliziose idee per avere albicocche gustose tutto l’anno con poca fatica.

La prima è sicuramente la marmellata di albicocche che ci permetterà di conservarle al meglio. Non dovremo far altro che tagliarle, togliere il nocciolo e cuocerle con dello zucchero.

Dopo circa 45 minuti di cottura potremo mettere la nostra marmellata nei barattoli di vetro, ricordandoci di chiuderli bene e lasciarli raffreddare a testa in giù.

A seconda di quanti kg di albicocche avremo utilizzato, avremo un rifornimento di circa 3 – 6 mesi.

Un’altra gustosa idea sono le albicocche sciroppate. Ci basterà far bollire in una pentola dell’acqua insieme con dello zucchero e in un’altra le nostre albicocche.

Una volta sbollentate le taglieremo a metà e le metteremo delicatamente in vasetti di vetro.

A questo punto, ci verseremo sopra lo sciroppo ottenuto con acqua e zucchero e andremo a chiudere bene i nostri vasetti.

Una volta correttamente sterilizzati li lasceremo riposare per un mesetto. In questo modo avremo una gustosa riserva di albicocche che farà invidia a tutti i nostri ospiti.

Per una colazione indimenticabile

Quando vogliamo partire con la carica giusta, è consigliabile iniziare la giornata con una buona colazione.

Per rendere la nostra colazione unica e invidiabile potremmo servire le nostre albicocche con dei pancakes.

Non dovremo far altro che spargere un cucchiaino di marmellata alle albicocche sopra il nostro pancake o gustare questi ultimi insieme alle albicocche sciroppate.

In poche semplici mosse avremo ottenuto una colazione gustosa e sostanziosa.

Ricordiamoci sempre di consumare la giusta quantità di frutta fresca. Il nostro corpo ne trarrà maggior beneficio e saremo sempre pieni di energie.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.