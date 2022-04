Sono talmente importanti gli orti che molte città hanno messo a disposizione dei pensionati alcuni appezzamenti di terreni pubblici. Sono nati i cosiddetti “orti comunali”, dall’importante valore sociale. La possibilità per chi magari è in pensione e non possiede un fazzoletto di giardino, di rilassarsi, coltivando frutta e verdura. E la primavera è la stagione principe per dedicarsi all’orto di casa, magari coltivando questa importante piantina aromatica, alleata della salute. Lo sapevano bene i nostri nonni che nell’orto di casa si nasconde il nemico numero 1 del calcare di casa e il sistema naturale per eliminarlo. E, attenzione che, proprio nell’orto di casa si nasconderebbe un potente aiuto non solo della tavola ma anche della pulizia di casa. Andiamo a scoprirlo coi nostri Esperti della Redazione.

Il cetriolo batte il deposito

Prima di vedere il protagonista del nostro articolo, non dimentichiamoci di un’altra verdura che si batte bene nel contrastare il calcare: il cetriolo. Poche calorie, tanta acqua con vitamine e minerali per questo alleato della salute e dell’organismo. Eppure, le nostre nonne lo sapevano bene, il cetriolo combatterebbe con onore anche i depositi di calcare. Dobbiamo semplicemente fare questa prova:

tagliamone qualche fetta;

strofiniamola sulle macchie classiche di calcare;

lasciamo agire possibilmente per tutta la notte;

con un panno o una spugnetta imbevuti di acqua e limone o detersivo piatti, rimuoviamo e detergiamo.

Lo sapevano bene i nostri nonni che nell’orto di casa si nasconde il nemico numero 1 del calcare di casa e il sistema naturale per eliminarlo

Ma il vero killer del calcare presente nell’orto potrebbe essere il pomodoro. Con l’insalata e il rosmarino, quasi sempre presente nei nostri orti. Allo stesso modo dei cetrioli, tagliamolo a fatte e applichiamolo sul calcare. Tuttavia, in questo caso, data la maggiore acidità, lasciamolo agire per una mezzoretta. Quindi, procediamo a risciacquare anche solo con una spugnetta morbida e acqua tiepida. Se il calcare è depositato da un po’, armiamoci di pazienza e andiamo avanti col trattamento. E, in merito alle pulizie di casa con sistemi naturali, invitiamo alla lettura dell’approfondimento.

Approfondimento

La fecola di patate come rimedio per la pulizia delle vie di fuga delle piastrelle di casa