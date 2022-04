Per guidare l’auto è obbligatorio avere la patente? In realtà è possibile condurre un’auto anche senza aver conseguito questo documento di guida. Ma ci sono delle precise condizioni da rispettare.

Mettersi alla guida il giorno dopo aver conseguito i 18 anni è il sogno di ogni giovane. Avere la patente per guidare un’auto è uno dei primi obiettivi che si pone un ragazzo che vuole conquistare la sua indipendenza e libertà. Ma avere la licenza di guida può essere un obiettivo anche di alcuni adulti che non l’hanno conseguita in precedenza.

Grazie al foglio rosa è possibile guidare l’auto prima di aver ottenuto la patente. Una volta superato l’esame teorico è possibile richiedere questo documento che permette di guidare in strada e in autostrada ma a precise condizioni.

Lo stato di emergenza, causato dalla pandemia, ha comportato il rinvio di alcune scadenze legate al mondo dell’auto. Per esempio le date delle revisioni auto in scadenza in alcuni mesi del 2021 sono state prorogate di 10 mesi. Anche chi ha conseguito il foglio rosa nei mesi precedenti ha potuto usufruire della proroga della scadenza. Lo spostamento dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, ha posposto anche la validità di questa licenza. Tutti i fogli rosa in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il marzo 2022 sono stati prorogati fino al 29 giugno 2022.

Chi guida senza questo documento rischia una multa fino a 1.731 euro e il blocco dell’auto per 3 mesi

Chi ha il foglio rosa può guidare l’auto solamente avendo a fianco una persona in possesso di patente B da almeno 10 anni. Inoltre questo passeggero deve avere un’età non superiore a 65 anni. Chi guida con questo documento deve attenersi a limiti di velocità inferiori rispetto a quelli normalmente stabiliti. Sulle strade extraurbane non si possono superare i 90 km/h e in autostrada non si può andare oltre i 100 km/h. Inoltre l’auto guidata da chi è in possesso del foglio rosa deve avere un cartello con la lettera P maiuscola sul lunotto posteriore.

Queste norme sono contenute nell’articolo 122 del Codice della strada. La loro violazione comporta sanzioni che possono arrivare fino a un massimo di 1.731 euro, per chi guida senza questo documento.

Il foglio rosa ha la funzione di permettere a chi vuole prendere la patente di esercitarsi alla guida in vista dell’esame pratico. Ecco perché questo documento ha una durata di 6 mesi. In questo lasso di tempo il candidato ha la possibilità di sostenere l’esame pratico per due volte, in caso di fallimento al primo tentativo. Il candidato può richiedere nuovamente il foglio rosa quando sono scaduti i 6 mesi.

Approfondimento

Scatteranno multe fino a 335 euro fino al 15 aprile per alcuni automobilisti che non ottemperano a questa obbligazione