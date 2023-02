Quali sono gli orecchini che valorizzano il viso e nascondono le imperfezioni? Ecco i modelli da comprare

Capire quali sono gli orecchini che valorizzano la forma del nostro viso non è sempre facile. Ce ne sono di tantissime forme e modelli. Vediamo quali scegliere per accentuare i punti di forza del nostro volto.

Gli orecchini sono degli accessori estremamente importanti che hanno la capacità di abbellire e completare un outfit. Pendenti, punti luce, appariscenti, a goccia, ecc. Ne esistono di diversi tipi, che si differenziano per costo, forma e materiale.

Per attirare l’attenzione, non è necessario indossare degli orecchini costosi. Se si abbinano perfettamente al nostro look, allora anche dei bijoux comprati a poco prezzo, possono attirare l’attenzione.

Gli orecchini, negli anni, sono diventati un accessorio necessario e un vero e proprio must have da sfoggiare da mattina a sera.

Quali sono gli orecchini che valorizzano il viso e lo rendono più armonioso?

La scelta di questi accessori è sempre guidata dai nostri gusti personali. Ma è importante anche capire quale modello e forma può enfatizzare i punti di forza del nostro viso.

Ecco, allora, quali orecchini scegliere in base alla forma del volto.

Il viso tondo è caratterizzato da guance piene, zigomi pronunciati e la sua larghezza è molto simile alla lunghezza. Gli orecchini da scegliere sono sicuramente dei pendenti sottili. Questi aiutano a far sembrare otticamente il viso più sottile e lungo. Evitiamo assolutamente gli accessori dalla forma arrotondata. Completiamo con una collana dalla lunghezza media.

Se abbiamo un viso più proporzionato e regolare, allora, possiamo indossare degli orecchini pendenti a forma di goccia. Ma facciamo attenzione alle lunghezze, mai superare il mento.

Se scegliamo di mettere una collana, optiamo per una a girocollo.

Quadrato, diamante e cuore

Chi ha il volto quadrato possiede fronte e mento molto larghi. Gli orecchini ideali sono quelli tondi come i cerchi. Da evitare assolutamente gli accessori squadrati.

La forma a diamante è caratterizzata da un mento appuntito e degli zigomi molto pronunciati. Gli orecchini perfetti sono dei pendenti molto vistosi e grandi.

Quali sono gli orecchini che valorizzano il viso a forma di cuore? In questo caso è preferibile scegliere dei pendenti tondeggianti, ad esempio quelli a goccia. Questi accessori sono perfetti per bilanciare un mento stretto, una fronte spaziosa e l’attaccatura dei capelli a forma di “V”.

Come pulire gli orecchini in oro, argento e le perle

Con il tempo, i nostri orecchini in oro e argento, potrebbero perdere la loro lucentezza. È importante quindi sapere come pulirli per evitare di rovinarli.

Possiamo usare questo metodo. Immergiamo i nostri orecchini in una bacinella piena di acqua e aggiungiamo del detergente neutro. Strofiniamo delicatamente con uno spazzolino dalle setole morbide. Ora non ci resta che risciacquare e asciugare con un panno morbido.

Se abbiamo degli orecchini di perle, allora, facciamo molta attenzione. Prima di riporli nell’apposito sacchetto, puliamoli con un panno morbido leggermente inumidito. In questo modo elimineremo il grasso, le impurità ed eviteremo che le perle si ingialliscano e perdano la loro naturale lucentezza.