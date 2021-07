Sin da bambini impariamo alcuni gesti e abitudini che ci portiamo dietro per tutta la vita.

Sono quelle cose a cui non facciamo nemmeno caso, quelle attività che sono parte integrante di noi e della nostra vita quotidiana. Spesso le facciamo senza pensarci e senza prestare troppa attenzione, prive di logica e ragionamento. Altrettanto spesso, però, queste stesse abitudini nascondono delle insidie non indifferenti e nocive per la nostra salute. Niente di grave, sia chiaro, ma a lungo andare potrebbero compromettere alcune parti del nostro corpo. Tra queste, ve n’è una apparentemente innocua e priva di effetti collaterali… ma non è così. Ecco a cosa ci riferiamo e cosa dovremmo fare per limitarne i danni.

Lo facciamo tutti ma non sappiamo che può causarci questo fastidioso e imbarazzante problema intimo

Quando andiamo in bagno, siamo soliti sederci sul water e starci minuti e minuti, se non addirittura ore intere. Magari con la compagnia di un libro, del pc, del cellulare, insomma, con qualunque oggetto o passatempo, ma ci stiamo pur sempre a lungo. Ecco, non c’è niente di più sbagliato per il nostro sederino.

Questa pratica assai diffusa, infatti, rischia di favorire la comparsa delle fastidiose e dolorose emorroidi. Si tratta di strutture vascolari normalmente presenti nel canale dell’ano, ma che a causa di un prolasso possono fuoriuscire dallo stesso. In questi casi, chi ne è affetto avverte dolore e talvolta potrebbe notare anche un po’ di sanguinamento. È un problema molto diffuso e per questo curabile in diversi modi, ma la prima cosa a cui prestare attenzione è l’alimentazione. Una dieta ricca di acqua e fibre è il primo rimedio per debellare questo brutto disturbo.

Ma quali sono le cause?

Cause note e meno note

Se uno dei rimedi è mangiare correttamente, una delle cause è certamente l’opposto. Bere troppi caffè, abusare di alcol e cibi grassi sono i primi motivi per cui possono comparire le emorroidi. Allo stesso modo, la sedentarietà e lo stress non sono certamente d’aiuto. Oltre a queste cause assai comuni, abbiamo detto che stare seduti sul water può favorirne la fuoriuscita per una questione prettamente anatomica. In questa posizione, infatti, le vene intorno all’ano tendono a scendere ed ecco che a quel punto è troppo tardi.

Lo facciamo tutti, ma non sappiamo che può causarci questo fastidioso e imbarazzante problema intimo ed ecco perché dovremmo modificare la nostra abitudine. Evitare di passare troppo tempo in bagno e limitarci piuttosto a pochi minuti, potrebbero scongiurare questo imbarazzante problemino.