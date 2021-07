Che la prevenzione delle malattie passi dalla nostra tavola lo sappiamo. Eppure se ci facciamo caso è l’aspetto meno curato e più sottovalutato. Complice spesso una distorta cultura del cibo che lega l’aspetto affettivo a quello alimentare. Ecco che tendiamo a lasciarci andare e a sottovalutare i rischi che corriamo non seguendo un regime equilibrato.

Colesterolo, diabete, infarto sono sicuramente le malattie più gravi e più conosciute a cui possiamo andare incontro mangiando male. C’è un’altra patologia altrettanto grave a cui tendiamo pensare poco perché per lo più legata alla vecchiaia. Siamo abituati a considerarla quasi inevitabile eppure non è così: la demenza senile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A tavola dopo i 50 preveniamo non solo diabete e colesterolo ma anche la demenza

Vi sono sempre più studi che mettono in relazione l’alimentazione, la salute dell’intestino e quindi la demenza senile.

Abbiamo tutti sentito parlare prima o poi dell’intestino come il secondo cervello. Ebbene è proprio così. Dobbiamo sapere che la flora intestinale che è responsabile delle nostre difese immunitarie (il microbiota), cambia con il corpo in base all’età. Cambia anche in relazione al tipo di alimentazione. Per esempio una dieta ricca di proteine animali come la carne rossa, zuccheri e grassi e povera di fibre, vitamine, probiotici, legumi e cibi integrali, ne compromette fortemente la salute. Ciò rende le pareti intestinali più soggette a infiammazioni. In generale la dieta mediterranea protegge il microbiota da pericolose infezioni e degenerazioni delle mucose.

Anche l’uso prolungato di farmaci come gli antibiotici è responsabile del disequilibrio intestinale

Si è evidenziato come la salute dell’intestino sia connessa con lo sviluppo dell’encefalo, il cervello. Questo perché il sistema immunitario influenza la formazione dei neurotrasmettitori decretando il corretto funzionamento delle funzioni cognitive.

Ecco come dopo a tavola dopo i 50 preveniamo non solo diabete e colesterolo ma anche la demenza senile e la funzionalità del nostro cervello. Per farlo, cerchiamo di seguire sempre una dieta molto varia, ricca di fibre e vitamine, contenute in verdure, frutta, legumi e cibi integrali. Così come da sempre ci insegna la dieta mediterranea.

Approfondimento

Pochi sanno che questa infiammazione abbassa le difese immunitarie e provoca sovrappeso e obesità