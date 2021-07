Chi ha 50 anni non dovrebbe ignorare questa azione da fare prima di andare a dormire, ma in realtà anche se si è più giovani conviene non ignorarla. Quest’azione occuperà veramente pochi minuti del nostro tempo, ma ne varrà veramente la pena, perché con il tempo si avranno degli enormi benefici. E chi non vuole dei benefici nella propria vita? Vediamo allora subito di cosa stiamo parlando.

Chi ha 50 anni non dovrebbe ignorare questa azione da fare prima di andare a dormire

Dunque stiamo parlando della nostra tanto amata schiena. Con il passare del tempo la schiena inizia a subire i primi acciacchi. Questi possono essere dati da moltissimi fattori, in questo momento il più gettonato è la posizione sbagliata che si assume durante lo smart working. Dato che non tutti in casa hanno un sedia adatta e una scrivania della giusta altezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma a prescindere dallo smart working è importante prendersi cura della propria schiena dopo una certa età. Un modo per farlo è sicuramente quello di fare attività fisica, perché bisogna rafforzare i muscoli del corpo. Altro modo è quello di fare stretching. Allungare i muscoli è veramente fondamentale sia dopo aver fatto attività fisica sia prima di andare a dormire.

Prima di andare a dormire

È molto importante allungare la schiena e le gambe. In questo modo il nostro corpo rimarrà sempre elastico. L’esercizio da fare è solo uno ed è anche molto semplice. Bisogna alzare le gambe in alto e poggiarle al muro. La schiena deve stare attaccata per bene al pavimento e bisogna cercare di formare un angolo retto. Quindi gambe ben distese, sedere poggiato al muro e schiena dritta per terra. Ora quello che occorre fare sono dei profondi respiri. Mantenere la posizione per qualche minuto e poi andare a dormire.

Approfondimento

Pochi conoscono i migliori integratori d’assumere per sconfiggere caldo e stanchezza.