Con giugno arriva ufficialmente l’estate e sicuramente il buon umore travolgerà molti di noi. Ma cosa prevedono per noi le stelle? E quali segni saranno più fortunati, favoriti dall’influsso positivo di alcuni Pianeti? Grazie all’energia di Mercurio, ad esempio, il segno dei Gemelli, a inizio mese, potrebbe potenziare le sue qualità comunicative e potenziare il proprio lato socievole. Quindi potrebbe riuscire ad essere più chiaro e diretto, facilitando anche le situazioni lavorative. Ma non è l’unico segno dello zodiaco che potrebbe avere buone notizie e una grande dose di fortuna.

Giugno regalerà soddisfazioni e pioggia d’oro per 3 segni fortunati anche in amore mentre ci saranno nubi all’orizzonte per il Toro e non solo

Ci saranno buone notizie non soltanto per i Gemelli, perché il Leone potrebbe essere uno dei segni prediletti questo mese. Grazie a Giove e Marte tutte le situazioni più complesse saranno un ricordo lontano, le bufere che hanno caratterizzato il periodo precedente saranno finalmente superate. L’impegno e la perseveranza porteranno finalmente ai risultati desiderati, potranno nuovamente rimettersi in gioco con una buona dose di fortuna, nonostante Saturno contro. Il Leone sarà sommerso dal successo e quindi anche da un ritorno economico proficuo. In amore se riusciranno a mantenere una certa calma tutto andrà liscio e senza intoppi.

Momento promettente anche per i Pesci, che riuscirà anche a contrastare l’opposizione di alcuni Pianeti, agendo sempre con grande convinzione. Giugno regalerà grandi soddisfazioni e una pioggia d’oro, grazie anche a nuove proposte lavorative e conoscenze in ambito lavorativo. Un momento ideale per realizzare i propri sogni non solo a livello professionale ed economico, ma anche in amore e in famiglia troveremo un porto sicuro. Con il proprio partner vivranno una storia d’amore da fiaba, chi invece è ancora alla ricerca della propria anima gemella potrebbe fare degli incontri alquanto interessanti.

Momenti no per questi segni

Cielo non troppo sereno per il Toro, a causa di Mercurio potrebbe avere non pochi problemi a lavoro e finanziari, se non riesce a reagire nel modo giusto. Alcune riflessioni potrebbero scatenare la voglia di cambiare la propria situazione professionale e sembrerà di vivere momenti turbolenti. Ma a volte stravolgere tutto non è un’azione del tutto negativa, magari riusciranno a gestire meglio il proprio budget e le spese mensili.

Dal 4 giugno Saturno retrogrado potrà ispirare alla Vergine momenti di estrema meditazione. In amore nubi all’orizzonte, le riflessioni metteranno in luce cosa non funziona nel rapporto di coppia e questo potrebbe portare ad una rottura definitiva. Probabilmente è arrivato il momento di chiarire a sé stessi cosa può essere gratificante e cercare di raggiungere quell’obiettivo, superando una prima fase di crisi, per poi trovare la pace interiore.

