Come ogni fine del mese i più curiosi sbirceranno per scoprire cosa le stelle hanno in serbo per loro il mese successivo. La speranza di tutti è quella di vivere momenti sempre più felici e positivi, lasciandosi alle spalle vecchi ricordi o situazioni sgradevoli, per affrontare la vita al massimo.

A quanto pare maggio sugella l’arrivo di Giove nel segno dell’Ariete e per questa ragione la fortuna investirà totalmente questo segno. Sono passati circa 12 dall’ultima volta in cui questo pianeta, che porta fortuna, è stato in questo segno.

Questo vuol dire che questo segno baciato dalla fortuna ritroverà un’energia pazzesca per affrontare ogni cosa e intraprendere nuove avventure. La fiducia e la consapevolezza, infatti, aiuteranno a percorrere qualsiasi strada sceglierà, affermando il proprio valore, grazie anche all’arrivo di Marte e fine maggio.

Passione alle stelle

Maggio all’insegna della fortuna e dell’amore anche per lo Scorpione, dove un’eclisse Lunare gli farà vivere momenti particolari e speciali. Questo evento potrebbe provocare profondi cambiamenti e rivoluzioni nella sua vita, ma sicuramente si apriranno mille portoni lastricati di fortuna, anche dal punto di vista sentimentale. Quindi, non solo rinnovamento nel campo lavorativo, ma in arrivo momenti di forte passione e amori romantici.

Gli Scorpione dovranno lasciarsi andare e superare eventuali blocchi che fino a ora li hanno condizionati. Bisogna vivere le relazioni al massimo e non lasciarsi condizionare da fattori esterni o eventuali situazioni da risolvere, basterebbe soffermarsi a riflettere per superare ogni ostacolo. Che si tratti di una storia d’amore di coppia o se alla ricerca dell’anima gemella, lo Scorpione riscoprirà i piaceri dell’amore.

Maggio all’insegna della fortuna e dell’amore per Ariete e Scorpione ma sarà un periodo negativo e tormentato per questi segni che cercano l’equilibrio

Se per questi 2 segni l’astrologia prevede grandi momenti positivi e ricchi di sorprese, non si può dire la stessa cosa per altri, che, purtroppo, dovranno affrontare situazioni più tormentate.

Il segno della Vergine, ad esempio, nonostante sia alla ricerca del riscatto, dovrà ancora risolvere alcune situazioni, soprattutto in ambito sentimentale. Complice Marte di un periodo tumultuoso che potrebbe rovinare alcuni rapporti di coppia. Questo pianeta contribuirebbe a provocare situazioni di tensione e conflitti piuttosto accesi, che porterebbero a una rottura definitiva. Prima o poi questo momento passerà e le stelle potranno regalarci momenti migliori.

Attimi di incertezza anche per il segno del Cancro, che dovrà sistemare situazioni irrisolte, superare vecchi rancori per poter ricominciare da zero. Nonostante ci sia una grande voglia di affermazione in ambito professionale, non è arrivato ancora il momento di trovare la pace agognata. Il segreto è mantenere la lucidità e attendere l’attimo propizio per ottenere gli obiettivi che hanno chiari in mente.

In amore ci sono diverse preoccupazioni che non favoriranno una vita di coppia serena, caratterizzata da litigi e discussioni estenuanti. Questo segno dovrà aspettare la fine del mese di maggio prima di poter realizzare i propri obiettivi e superare le difficoltà.

Approfondimento

Il nuovo anno brillerà per questi segni che avranno tantissima fortuna nonostante Saturno contro