I rimedi della nonna sono sempre quelli più utilizzati ed apprezzati. In fondo, tutti noi cerchiamo di trovare sollievo ai dolori con i rimedi naturali prima di ricorrere ai farmaci. L’artrosi alle mani è un problema cronico che colpisce oltre 4 milioni di italiani. Siccome è un disturbo che tende a progredire con il tempo, oggi vogliamo illustrare un modo per ridurne il dolore. Lo dicevano le nostre nonne ed è incredibilmente efficace questo rimedio naturale per contrastare l’artrosi alle mani.

Cos’è l’artrosi?

L’artrosi è una patologia articolare cronica di carattere degenerativo e che diventa permanente con il progredire del tempo. Questa patologia porta al deterioramento delle cartilagini che diventano meno elastiche e, di conseguenza, all’infiammazione del tessuto osseo. L’artrosi può presentarsi con dolori localizzati e deformità delle dita. Le cause che portano all’artrosi sono molteplici e tra le più comuni abbiamo: menopausa, età avanzata, ereditarietà e lavori pesanti e logoranti.

Lo dicevano le nostre nonne ed è incredibilmente efficace questo rimedio naturale per contrastare l’artrosi alle mani

Forse non tutti lo sanno ma l’aceto di mele è un rimedio portentoso per le articolazioni infiammate. Infatti, se abbiamo dolori articolari degli impacchi di aceto di mele sono molto efficaci. Siccome l’aceto di mele è efficace sia bevuto, sia a contatto con la zona da trattare possiamo usarlo in diversi modi. Il primo modo per ridurre il dolore alle mani è quello di bere l’aceto di mele diluito in un bicchiere d’acqua. Siccome però può portare a bruciore di stomaco, consigliamo di usarlo mediante degli impacchi ad azione locale.

Fare gli impacchi è molto semplice: imbeviamo un batuffolo di cotone con l’aceto di mele ed applichiamolo sulla zona dolente. Se vogliamo aumentare l’effetto benefico, aggiungiamo anche un paio di gocce di olio extravergine d’oliva oppure di cocco. Anche le compresse calde a base di aceto di mele sono utili in caso di artrosi alle mani. Per farle, facciamo scaldare sul fuoco l’aceto e imbeviamo un panno in cotone. Tenerlo sulle mani ci permetterà di stare meglio. E infine, fare un bagno caldo aggiungendo una tazza di aceto di mele nell’acqua aiuta a ridurre i dolori articolari.

