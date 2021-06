La nostra vita sta tornando alla normalità ed è sempre più frenetica.

Lavoro, commissioni varie e hobbies ci tengono sempre super attivi. Ma arriva sempre un momento in cui non riusciamo più a fare tutto. E spesso combiniamo dei pasticci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Nella fretta d’uscire dimentichiamo la mascherina, la borsa o a volte usciamo in ciabatte!

Come fare quando poi ci dimentichiamo le chiavi nella toppa della porta? La porta si chiude e noi restiamo fuori con l’altro mazzo di chiavi in mano.

Non facciamoci prendere dal panico. Grazie a questo articolo scopriremo una pratica soluzione.

Per togliere una chiave bloccata nella serratura della porta in totale sicurezza e a costo zero basterà seguire questo geniale trucco

Siamo ormai agli ultimi giorni di lavoro e non vediamo l’ora di pensare alle vacanze.

Lo stress e la stanchezza sono alle stelle e non siamo più attenti alle piccole cose. Sempre di corsa ed in ritardo alla fine è successo.

Nella fretta di uscire di casa con borse, borsoni e varie chiavi ci siamo accorti di aver chiuso la porta di casa. Lasciando nella serratura interna un mazzo di chiavi.

Come fare adesso? Come possiamo chiudere la nostra casa? Non possiamo di certo chiamare i Vigili del Fuoco.

Niente paura. Chiediamo ad un vicino un cacciavite a punta piatta. Se la chiave è solo inserita nella serratura interna ci basterà spingerla indietro con il nostro arnese.

Una volta cadute per terra potremo chiude o aprire la nostra porta di chiave con l’altro mazzo a nostra disposizione.

Per togliere una chiave bloccata nella serratura della porta in totale sicurezza e a costo zero basterà seguire questo geniale trucco.

In pochi istanti avremo risolto ogni problema e saremo subito più sereni.

Ricordiamoci però…

Quando invece siamo in casa, ricordiamoci sempre di dare un giro di mandata alla nostra porta. Così facendo le chiavi resteranno incastrate nella serratura e nessuno potrà sforzare la porta.

Ricordiamoci che le chiavi di casa e dell’auto sono molto preziose. Cerchiamo di dar loro la giusta attenzione.

Così eviteremo spiacevoli inconvenienti.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.