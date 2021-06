Sempre di più usiamo dispositivi elettronici per scrivere o prendere appunti. A volte però, ricorriamo ancora alle vecchie carta e penna per farlo. Può succedere di macchiarsi la pelle con l’inchiostro cambiando la cartuccia della stampante o semplicemente scrivendo. Per rimuoverle in maniera efficace e veloce, possiamo usare dei prodotti che tutti abbiamo in casa. Infatti, solo in pochi conoscono questi trucchetti geniali ed efficaci per rimuovere l’inchiostro dalle mani con un solo e semplice gesto: scopriamoli insieme.

Olio d’oliva

L’olio d’oliva possiede moltissime proprietà per la pelle grazie ai suoi antiossidanti. Quello che non tutti sanno è che l’olio d’oliva è formidabile anche per rimuovere alcuni tipi di macchie dalla pelle. Infatti, come già spiegato in questo articolo, l’olio è efficace per rimuovere le macchie di pittura dalla pelle. Possiamo usare questo prodotto per rimuovere anche le macchie d’inchiostro dalle mani. Per farlo, sarà sufficiente prendere un batuffolo di cotone e versarci sopra un po’ d’olio d’oliva. Strofiniamolo sulla pelle e dopo pochi istanti, l’inchiostro verrà via facilmente trasferendosi dalla pelle al batuffolo. Infine, laviamo le mani con acqua calda e sapone per rimuovere ogni traccia di unto.

Alcool denaturato

È da sempre il metodo più conosciuto ed efficace. L’alcool denaturato è probabilmente il metodo migliore per rimuovere le macchie d’inchiostro dalla pelle. Prendiamo dunque un batuffolo d’ovatta e bagniamolo con l’alcool. Strofiniamo delicatamente sulla pelle e l’inchiostro verrà via velocemente. In alternativa, possiamo usare nello stesso modo l’acetone: questo si rivelerà altrettanto efficace.

Lacca per capelli

Non tutti i tipi di lacca per i capelli sono in egual modo efficaci. Infatti, per ottenere il risultato sperato, dovremo utilizzare un tipo di lacca per i capelli a base alcolica. Infatti, è proprio questa componente a renderla efficace. Vaporizziamola dunque direttamente sulla macchia e lasciamola agire per circa 30 secondi. Con un panno di cotone rimuoviamo la lacca e ripetiamo la procedura finché l’inchiostro sarà del tutto scomparso.

Detergente per i vetri

Questo prodotto possiede un’elevata efficacia pulente e si rivela molto utile per rimuovere le macchie di inchiostro dalla pelle. Per farlo applichiamolo su un batuffolo di cotone e strofiniamo direttamente sulla macchia con delicatezza. Una volta finito e rimosso l’inchiostro, laviamo la zona interessata con l’acqua tiepida ed applichiamo un velo di crema idratante per prevenire irritazioni.

Solo in pochi conoscono questi trucchetti geniali ed efficaci per rimuovere l’inchiostro dalle mani con un solo e semplice gesto. Una volta provata l’efficacia, non ne faremo più a meno.