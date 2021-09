Gli elettrodomestici moderni sono una vera e propria benedizione. Infatti, tutti noi sappiamo quanto questi oggetti ci diano una grandissima mano nel mantenere la casa pulita e igienizzata. Ma, data la loro importanza, dobbiamo prendercene cura, tentando di non utilizzarli a vuoto. Questo, per esempio, lo abbiamo indicato nel nostro precedente articolo “Attenzione perché questo errore che la maggior parte di noi commette con la lavatrice rovina irrimediabilmente i nostri vestiti”. Oppure, in un altro articolo, “Un errore che tutti facciamo e di cui non ci rendiamo conto mette fuori gioco la lavastoviglie in pochissimo tempo”, abbiamo spiegato proprio come non danneggiare uno degli oggetti più utili in casa. E oggi vogliamo dare un altro consiglio sempre nello stesso ambito. Seguendolo, eviteremo di usare la nostra lavastoviglie a vuoto e otterremo piatti e stoviglie sempre perfettamente puliti e igienizzati.

Ecco alcuni errori imperdonabili che tantissimi fanno con la lavastoviglie senza neanche rendersene conto

Quindi, dobbiamo iniziare sicuramente a fare attenzione agli sbagli che potremmo commettere inconsciamente. Non solo, però, per non rovinare l’elettrodomestico che stiamo utilizzando. In questo caso, anche per non mandare a vuoto un lavaggio, facendo rimanere i piatti e le stoviglie che abbiamo inserito sporchi o non puliti alla perfezione. Per esempio, la prima cosa da evitare assolutamente è lasciare aperto il contenitore del detersivo. Molti, infatti, non se ne rendono conto, ma spesso non lo chiudono a dovere. E questo compromette la pulizia dei piatti. Infatti, il contenitore del detersivo ha uno sportello che si chiude perché l’elettrodomestico sa perfettamente quanto sapone rilasciare e quando farlo. E se lasciassimo lo sportellino aperto, il detersivo invaderebbe tutti i piatti indistintamente, finendo poi sul fondo della lavastoviglie senza pulire a dovere.

Un altro sbaglio che sarebbe meglio evitare per assicurarci che piatti, bicchieri e stoviglie siano davvero puliti a fine lavaggio

Inoltre, alcune persone pensano che quantità equivalga a qualità. E quindi decidono di inserire una quantità eccessiva di detersivo, pensando che in questo modo i piatti escano più profumati e puliti. In realtà, le cose non stanno proprio così. Infatti, questo potrebbe rivelarsi piuttosto controproducente. Potrebbe accadere che un’eccessiva quantità di detersivo si andrà a posizionare proprio sui piatti e sulle stoviglie, rendendoli non ancora pronti all’utilizzo a fine lavaggio.

Dunque, ecco alcuni errori imperdonabili che tantissimi fanno con la lavastoviglie senza neanche rendersene conto. Ora che li conosciamo, potremo sicuramente evitarli con più tranquillità, senza trovarci nuovamente di fronte a problemi che non vorremmo avere nelle pulizie domestiche.

