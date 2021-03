La cucina è il luogo dove si vive di più e solitamente è l’ambiente più organizzato per viverlo al meglio. I coltelli sono strumenti indispensabili in cucina.

Avere a disposizione una bella fetta di carne e infastidirsi, perché il coltello non taglia bene o per nulla è un vero stress inutile. È una cosa che può capitare molto spesso a tutti. Esistono però dei metodi per evitare questo inconveniente.

In questo articolo spieghiamo, come mantenere i coltelli da cucina sempre efficienti e affilati.

Il coltello con il tempo si usura, e non risulta più efficiente non solo per tagliare la carne, ma anche per il pane, per la pizza e tante altre cose. Per mantenere in buono stato i coltelli da cucina, occorre saperli conservare.

I coltelli vanno posati in contenitori come ceppi o coltelliere. Non vanno riposti in portaposate nei cassetti, perché la lama perde facilmente il filo e il coltello non taglia più.

Per questo motivo è importante adottare in cucina dei taglieri in legno o in plastica. In questo modo il coltello si usura meno rapidamente.

Come mantenere i coltelli da cucina sempre efficienti e affilati. Alcuni consigli

È consigliabile non lavare i coltelli in lavastoviglie

Tutti gli articoli da taglio, tra cui il coltello non vanno messi in lavastoviglie.

Il motivo non è da attribuire all’acqua calda, ma alla corrosione.

Con l’aumentare della temperatura durante il lavaggio in lavastoviglie, il diossido di cloro presente nell’acqua tende a trasformarsi in acido clorico e a rovinare attraverso una serie di processi, la lama del coltello.

Anche alcuni tipi di manici di coltelli tendono a perdere elasticità e resistenza.

Si consiglia di lavarli a mano, con una spugnetta non abrasiva e con detersivo per i piatti.

Un altra soluzione è quella di togliere, appena finito il lavaggio in lavastoviglie, i coltelli e di asciugarli, con un panno morbido.