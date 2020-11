Oggi vogliamo suggerire i trucchi della nonna e quelli moderni per togliere la ruggine dai coltelli da cucina. Questo, infatti, è un problema che si presenta spesso se la posata non viene ben asciugata, o se non viene utilizzata per qualche tempo.

La prima cosa da sottolineare è che la ruggine non è affatto indice di scarsa qualità dell’attrezzo. L’acciaio, pur di eccellente qualità, può venire attaccato dalla ruggine come qualsiasi altro oggetto che contiene ferro. Questo, infatti, a contatto con l’acqua, subisce un processo di ossidazione che porta alla formazione di uno strato di ossido di ferro detto comunemente ruggine.

Vediamo, quindi, quali sono i trucchi della nonna e quelli moderni per togliere la ruggine dai coltelli da cucina.

Dai racconti delle nonne ci giungono notizie di due metodi.

La patata

Il primo consiste nell’utilizzare una patata. Bisognerà, in sostanza, infilare il coltello all’interno di una grossa patata, proprio come se si volesse tagliarla, senza però portare a termine la fenditura. Lasciare, quindi, agire l’acido ossalico contenuto nel tubero per una notte intera e procedere, poi, alla rimozione della ruggine con un normale lavaggio.

Coca cola

Un’altra soluzione, tramandata di bocca in bocca, suggerisce di utilizzare la coca cola. Dunque, lavare il coltello con del normale sapone per i piatti e con una retina di metallo apposita. Versare, quindi, in un contenitore della coca cola e lasciare la posata in ammollo per 24 ore.

Trascorso il tempo necessario, sciacquare il coltello sotto acqua corrente e rimuovere le impurità che saranno totalmente staccate.

Tecniche più moderne suggeriscono invece di ricorrere ad altre soluzioni.

Carta vetrata finissima e pietra affilatrice

Un’opzione può essere quella di utilizzare della carta vetrata finissima. Dunque, dopo aver ben lavato la posata, basterà grattare delicatamente la parte arrugginita con della carta vetrata a maglia fine. Questo procedimento riporterà il coltello all’antico splendore.

Se la ruggine è presente solo sulla lama, si potrà utilizzare una normale pietra affilatrice che, in un colpo solo, affilerà il coltello e rimuoverà le incrostazioni.

Il consiglio

Prima di riporre le posate che si utilizzano meno frequentemente suggeriamo, dopo averle ben asciugate, di passarle con un batuffolo di ovatta imbevuto di una goccia di olio o, se disponibile, con un leggero strato di silicone liquido.

Abbiamo cercato, quindi, di fornirvi informazioni utili sui trucchi della nonna e quelli moderni per togliere la ruggine dai coltelli da cucina.