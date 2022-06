Le ferie sono ogni giorno più vicine e sempre più spesso pensiamo alla meta da scegliere per trascorrerle. Tra le destinazioni più gettonate per le vacanze estive c’è senza dubbio il mare. Per quanto siano affascinanti e stupende le mete esotiche, queste sono quasi sempre molto costose e alla portata di pochi. L’Italia possiede un mare fantastico e spiagge stupende da Nord a Sud, pertanto non ci resta che scegliere. Restare nel nostro Paese ci permette di vedere luoghi favolosi e di mangiare davvero bene. Tra i luoghi che ogni anno attirano turisti da tutto il Mondo c’è Firenze, apprezzata per le sue bellezze e il buon cibo. Poco distante da quest’incantevole città d’arte, c’è un borgo stupendo e molto suggestivo tutto da scoprire.

Una piccola perla in Toscana

Si raggiunge velocemente da Firenze questa bellissima località di mare. Porto Santo Stefano è un borgo della provincia di Grosseto e che si trova sulla Costa d’Argento. Arrivando in automobile, già da lontano potremo vedere la cittadina in tutta la sua bellezza. Qui potremo passeggiare costeggiando il mare ammirando il porto e le imbarcazioni. Dopo il porto inizia il Lungomare dei Navigatori, un luogo splendido in cui fare una passeggiata in totale relax. Da qui il mare ci regala colori, profumi e rumori piacevoli e rilassanti.

Lo chiamano il gioiello dell’Argentario per le sue acque turchesi e calette di sabbia bianca questo borgo colorato a 2 ore da Firenze

Una volta giunti nel centro storico arriveremo in Piazzale dei Rioni. Anche definito “il salotto”, qui troveremo molti locali curati e botteghe tipiche. Il centro storico è disseminato di abitazioni colorate e vicoli che ci offrono scorci davvero suggestivi, perfetti da immortalare in una fotografia. Porto Santo Stefano è nota per la Fortezza Spagnola, costruita intorno al XVI secolo a scopo difensivo. La salita per raggiungerla è breve ma piuttosto ripida, poiché l’edificio domina dall’alto il paese e la sua costa. Le terrazze panoramiche della fortezza offrono ai turisti una vista mozzafiato sul mare. Molto ben conservata, questa struttura ospita al suo interno mostre permanenti.

Spiagge e calette suggestive

A Porto Santo Stefano ci sono molte spiagge dalla bellezza incredibile. Per godere di un’esperienza unica, consigliamo di circumnavigare l’Argentario noleggiando un gommone e ammirare le calette incontaminate dal mare. Lo chiamano il gioiello dell’Argentario per le sue meraviglie e proprio qui potremo immergerci in acque limpidissime. Tra le spiagge più belle c’è quella della Giannella, lunga circa 8 km. Si tratta di una spiaggia libera e dalla sabbia molto soffice e fine. I fondali bassi rendono questa spiaggia ideale per le famiglie.

Un’altra spiaggia da non perdere è il Pozzarello. Questa caletta di sabbia e ciottoli è il luogo perfetto per rilassarsi e godere delle sue acque cristalline.

Infine, subito dopo il Pozzarello potremo trovare La Bionda. Scegliamo questa caletta se cerchiamo acque calme in cui immergerci e sabbia chiara. Questa spiaggia è facilmente raggiungibile dal borgo e gli scogli che circondano la caletta proteggono le acque dalle correnti.

Approfondimento

