Se qualche nostro cliente alla parola magica “caffè” sta pensando alla classifica mondiale dei maggiori consumatori, potrebbe già ricevere un colpo al cuore. Secondo le ultime statistiche non saremmo noi i maggiori consumatori al Mondo, ma attenzione al primo posto della Finlandia. Ogni finnico, infatti consumerebbe circa 12 kg di caffè all’anno. La nostra Italia però non è sul podio e, nemmeno nelle prime 10. Davanti a noi che siamo dodicesimi consumatori globali, addirittura la Svizzera e l’Austria. Sarebbe da capire se compensiamo a questo punto col cioccolato. Ma tornando al nostro caffè, un pool di scienziati avrebbe fatto delle recenti scoperte molto interessanti proprio sul caffè. Andiamo a vederle assieme in questo articolo.

Una gara folle per capire quanto faccia male il caffè

Sappiamo ormai tutti abbastanza bene che il caffè, assunto con moderazione, farebbe bene al nostro organismo. Moderazione, significa però non oltrepassare le quattro tazzine al giorno. Oltre questa soglia, come ricordano i medici, potremmo andare incontro a episodi di nervosismo, tachicardia e successive difficoltà nel prendere sonno. Pensiamo solo che, dopo l’acqua, bevanda essenziale per la sopravvivenza, è il caffè la seconda più comune in assoluto nel Mondo. Incredibile la cifra di tazzine che verrebbero consumate ogni giorno sulla terra: più di 1,6 miliardi. In una folle gara, ripresa da alcuni navigatori del web, sarebbe emerso che bevendo un centinaio di tazzine di caffè in circa 5 ore, potremmo anche morire.

Lo beviamo tutti i giorni ed è la nostra bevanda nazionale ma pochissimi sanno che nel caffè ci sarebbero più di 1.000 composti chimici e tutte queste sorprese

Come ricorda anche questo studio medico, gli esperti sarebbero concordi nell’affermare che il caffè aiuterebbe la memoria, la concentrazione e la reattività. In sostanza, come facciamo tutti noi sin da giovani, quando ci aspetta una seduta di studio particolarmente impegnativa o il turno di lavoro, ecco che ci dedichiamo al nostro caffè.

Gli agenti chimici

Ma secondo gli esperti, oltre ai minerali e nutrienti conosciuti e presenti nel caffè, ci sarebbero addirittura più di 1.000 composti chimici attualmente al vaglio degli scienziati. Qualcuno aveva addirittura messo in giro la voce che tra le sostanze presenti appunto nel caffè, qualcuna potesse essere nociva per la salute. Nociva, nel senso di addirittura cancerogena. Ma l’OMS attraverso una serie di studi completi avrebbe assolutamente rigettato al mittente queste voci. Lo beviamo tutti i giorni ed è la nostra bevanda nazionale che dobbiamo comunque bere con moderazione.

Lettura consigliata

La scienza alimentare considera questi tre alimenti come quelli che ci fanno vivere più a lungo