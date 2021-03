Parlare di vivere a lungo in questo momento particolare della nostra storia può sembrare una provocazione. Eppure, se vogliamo combattere e difendere la nostra salute, una dieta equilibrata è un alleato davvero potente. La scienza alimentare considera questi tre alimenti come quelli che ci fanno vivere più a lungo: l’olio di oliva, i frutti di bosco e le mele. Andiamo a vedere nello specifico perché presi da soli, o anche tutti assieme, favoriscono il benessere del nostro organismo.

Il re della dieta mediterranea

Abbiamo visto in un recente articolo della nostra Redazione come i dietologi americani abbiano ancora una volta eletto la dieta mediterranea vera e propria regina del benessere. E, non possiamo parlare di dieta mediterranea, senza citare uno dei suoi protagonisti: l’olio extravergine di oliva. L’Italia è uno dei maggiori produttori mondiali, sia per quantità che per qualità. E, questo alimento, così completo di nutrienti per la nostra salute, rientra da sempre tra gli eletti del benessere. L’azione che la scienza alimentare riconosce in primis all’olio è quella di aiutare a ridurre il colesterolo cattivo, favorendo invece quello buono. Grazie alla ricchezza di grassi monoinsaturi presenti al suo interno. L’olio, in sostanza, ci aiuta a vivere a lungo, proteggendo la salute del cuore, del sangue e della circolazione.

Quanto sono benefici i frutti di bosco

La scienza alimentare considera questi tre alimenti come quelli che ci fanno vivere più a lungo, inserendo anche i frutti di bosco. Ecco, in questo noi mediterranei, dovremmo forse imparare di più dai popoli del nord. I frutti di bosco, infatti rappresentano un ingrediente presente nelle loro marmellate, nelle torte, nelle salse e in moltissime tisane. Protagoniste della protezione e dell’allungamento della vita sono le antocianine, stimolatori delle longevità. Queste proteine sono in grado di favorire la riproduzione cellulare e le difese dalle molecole infiammatorie. Quelle portatrici di malattie per il nostro fisico.

Una mela al giorno

Non è una scoperta che la famosa mela al giorno levi il medico di torno. Sappiamo bene che le sue fibre e le sue vitamine favoriscano il benessere di fegato e intestino. Non facciamo l’errore di sbucciarla, perché i flavonoidi che migliorano e allungano la nostra esistenza sono contenuti proprio lì. Recenti studi hanno dimostrato ulteriormente che la mela allunga la vita soprattutto alle donne over 70.

