Ogni donna per sentirsi bella le prova un po’ tutte, ma di sicuro l’insospettabile motivo per cui tutti utilizzano un cucchiaino per diventare più affascinanti, lo conoscono in pochi.

Il cucchiaino utilizzato anche come guida per passare la matita e anche l’ombretto, adesso può essere utilizzato anche per piegare le ciglia in pochi e semplici passaggi.

L’insospettabile motivo per cui tutti utilizzano un cucchiaino per diventare più affascinanti

Lo sguardo di una donna, può essere valorizzato in vari modi. Il mascara con una giusta base di trucco, aiuta ad impreziosire lo sguardo donando una sensualità unica. Ma il mascara non sempre rende l’effetto sperato, e per questo motivo bisognerà ricorrere ad un piegaciglia.

Ogni donna che si trucca conosce vari strumenti che curvano le ciglia, ma di sicuro ignora questo metodo tutto da provare. Oltre al classico piega ciglia che aiuta a curvare le ciglia pinzandole, si potrà adoperare questo altro sistema innovativo.

Come utilizzare il cucchiaino per piegare le ciglia

Iniziare col riscaldare dell’acqua sul fuoco senza farla bollire. L’acqua non dovrà essere troppo calda e si potrà tastare con la punta del dito la giusta temperatura. Quando l’acqua sarà pronta, si potrà immergere un cucchiaino pulito per circa 3 minuti.

Passato il tempo indicato, prendere il cucchiaino e asciugarlo con cura e posizionarlo orizzontalmente sulla parte della palpebra. La parte tondeggiante del cucchiaino caldo sarà perfetto per piegare le ciglia.

Con l’aiuto di uno scovolino per ciglia, ovvero il pettine che viene utilizzato anche per applicare il mascara, servirà per premere le ciglia sulla curva del cucchiaio per circa 10 secondi. Il calore del cucchiaino sarà molto efficace per piegare le ciglia.

L’applicazione si potrà ripetere anche agli estremi tralasciati nella prima fasi di curvatura centrale. Dopo aver piegato per bene tutte le ciglia con il cucchiaino, si potrà passare alla fase finale che include 2 passate di mascara volumizzante.