Le pietanze di pesce sono sempre una scelta raffinata e delicata che conquista gli ospiti in un lampo grazie alla qualità degli ingredienti, rigorosamente freschi.

Per un successo assicurato, dunque, bisogna puntare sui prodotti d’eccellenza. Scegliere il pesce di qualità, però, non basta a raggiungere la perfezione del piatto.

La Redazione, infatti, in più occasioni ha mostrato quei piccoli e grandi errori, talvolta anche banali, che rovinano le ricette.

Ad esempio, “per cucinare il pesce in modo perfetto basta evitare questi errori comuni che rovinano tutto”, abbiamo tracciato una linea delle cattive abitudini da evitare per mettere in tavola una vera e propria prelibatezza da fare invidia ai migliori chef.

Di norma, una manciata di pomodorini, un filo d’olio e uno spicchio d’aglio sono il letto sul quale si adagiano cozze, vongole e cannolicchi. Sapori e profumi mediterranei che portano in alto il nome del Belpaese. All’apparenza il sugo di pesce sembra piuttosto facile da cucinare. Eppure, il saggio parere delle nonne mette in guardia da questa convinzione abbastanza comune. Non è sempre così scontato raggiungere un risultato che riesca a soddisfare tutti i palati in un unico piatto. Con qualche piccolo accorgimento, però, è possibile far felici grandi e piccini in un attimo.

Dunque, per un sugo di pesce veloce, gustoso e così buono da fare un figurone bastano questi 3 semplici trucchi di cucina.

Attenzione a questi 3 elementi da ricordare

Per un sugo di pesce che si rispetti, gli esperti dicono che è meglio preferire i pomodorini freschi alla classica passata di pomodoro. Non importa se si opta per i ciliegini o i datterini, ciò che conta è tagliarli a metà e soffriggerli con l’aglio per circa 10 minuti.

Per un primo piatto ai frutti di mare, il formato di pasta è fondamentale. Si consiglia sempre una pasta lunga. Spaghetti e linguine sono ideali per trattenere il sugo e intrappolare bene tutti i sapori in un’unica forchettata.

Infine, attenzione al liquido emesso dai molluschi durante la loro apertura. Rappresenta un vero e proprio concentrato di sapore. Conviene sempre conservarlo per aggiungerlo al soffritto e rendere il sughetto ancora più saporito. La pasta, poi, andrà “risottata” per esaltare ed amalgamare tutti gli ingredienti. Dunque, scolare al dente e far insaporire un paio di minuti in padella.

Ed ecco che per un sugo di pesce veloce, gustoso e così buono da fare un figurone bastano questi 3 semplici trucchi di cucina.