Una delle preoccupazioni principali quando si decide di piantare alberi e siepi in giardino è il cambio di stagione. Non tutte le piante che vorremmo avere sono adatte a sopravvivere alle basse temperature in zone poco miti. Quindi prima di piantare un qualsiasi albero o arbusto è meglio conoscere bene le sue caratteristiche. Per questo motivo chi ha un giardino abbastanza ampio opta spesso per delle piante o alberi sempreverdi.

Una garanzia per tutte le stagioni e per la privacy

Se possediamo una villettina a schiera la privacy è fondamentale. Tutte queste casette una dopo l’altra non garantiscono il massimo della riservatezza. Quindi per proteggerci da occhi indiscreti è bene scegliere piante sempreverdi che siano rigogliose tutto l’anno. Come ad esempio delle siepi come la Nandina domestica o delle rampicanti come le Clamatidi.

L’insolito albero sempreverde che farà profumare il nostro giardino col suo aroma inebriante

Sebbene le siepi siano un’ottima soluzione, quando il giardino è molto vasto bisogna riempirlo. Per evitare che risulti spoglio è necessario piantare anche qualche albero qua e là. E l’albero di cui parleremo oggi è la soluzione ideale per garantire la riservatezza e avere un giardino splendido.

Questo particolare tipo di alberello si chiama Myrica cerifera (o albero della cera) ed è originario del Nord America. In realtà è una sorta di incrocio tra un albero e un arbusto. È una pianta che tollera benissimo anche le temperature più fredde e venti molto forti. La sua particolarità sta nel fatto che le sue foglie emanano un odore molto particolare che ricorda quello dell’incenso. Un aroma che ricorda quasi un prodotto balsamico.

L’albero della cera

Tra le foglie di questo insolito arbusto nascono delle bacche molto usate un tempo in campo medicinale. Tutt’oggi vengono utilizzate in fitoterapia come rimedio naturale per alcuni disturbi. Ma è sempre bene ricordare che anche i prodotti naturali possono essere nocivi per la salute. Quindi prima di utilizzarli è sempre meglio rivolgersi ad un medico.

Queste bacche sono ricoperte da un rivestimento ceroso, che può essere utilizzato per realizzare profumate candele con cui arredare casa. Basterà bollire le bacche in modo che la cera si separi. Poi utilizzando un panno filtrante e una schiumarola si preleva la cera. Ripetendo il procedimento un paio di volte si avrà la cera necessaria per creare la nostra candela fatta in casa. Ma non solo, questa cera si può utilizzare anche per produrre lucido per le scarpe o sapone.

Ecco quindi l’insolito albero sempreverde che farà profumare il nostro giardino col suo aroma inebriante. Non solo avremo un bellissimo giardino sempre rigoglioso ma non dovremo preoccuparci delle intemperie. Questo albero infatti è davvero resistente e non teme le piogge incessanti o il freddo gelido.

