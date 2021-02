Negli anni si è diffusa sempre di più la moda di arredare anche con le candele. Considerate dei veri e propri suppellettili come qualsiasi altro soprammobile o decoro. Le candele si sono evolute col tempo. Se ne trovano di tutti i tipi, di vari colori e profumazioni. Ecco me disporle in casa al meglio.

Ecco come creare la giusta atmosfera in casa arredando con le candele

Per creare una fantastica atmosfera, si possono disporre ad esempio nel bagno. Posizionandole sul lavabo, di fianco al portasapone per dare un tocco più shabby chic. Basterà scegliere una candela dal vaso invecchiato. Magari con qualche inserto in corda, ma dipinta di bianco. Oppure se si ha una vasca, si può usare un vassoio di legno. Utile per disporre spugne, sali da bagno e bagnoschiuma. Uno di quei vassoi che hanno una doppia funzione. Si possono anche usare come tavolino per poggiare un bel bicchiere di vino mentre si fa un bagno rigenerante. Ecco, posizionare qualche candela bianca alla vaniglia sul vassoio farà la differenza.

Per esempio, si possono usare durante la primavera e l’estate nel camino. Già se si ha un bel camino, sono bellissime da disporre al posto della legna. Daranno un tocco di classe, sia che il camino sia in disuso, o che venga usato poco. Un bel colpo d’occhio al posto di uno spazio vuoto nel salotto. Basterà scegliere delle candele di varie dimensioni. Disporle in modo da creare una scala. Partendo da quelle più alte fino a quelle più basse nel centro.

Ma si possono disporre anche sulla mensola del camino. O in un bellissimo centrotavola. Combinando candele e fiori stagionali. Oppure facendo una composizione con il pot-pourri, che si può realizzare in casa. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha già creato una guida per farlo, che si può trovare qui.

Ed ecco come creare la giusta atmosfera in casa arredando con le candele. Se si ha un gusto un po’ vintage e retrò si possono anche abbinare dei candelabri. Da posizionare sui mobili o anche sulla tavola.