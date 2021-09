Abbiamo decorato alla perfezione il nostro giardino o balcone con tutte le piante che amiamo. Disposto con estrema cura i vasi in modo da creare uno spazio perfetto per rilassarci. Magari installato un bellissimo pergolato con delle meravigliose piante rampicanti. Un vero angolo verde che è diventato la nostra oasi di tranquillità. Ma puntualmente ci capita di trovare il terriccio fuori dai vasi o dei regalini indesiderati.

Questo in genere accade se abbiamo degli animali domestici o se i nostri vicini ne hanno uno che gira liberamente. L’odore del terriccio può attirarli e far emergere il loro istinto naturale, quello di scavare nella terra per fare i propri bisogni. E anche se amiamo alla follia i nostri amici a quattro zampe, ciò non significa che vogliamo un giardino in disordine. Quindi abbiamo provato di tutto per tenerli lontani dalle nostre piante, ma senza successo. Tentando con la classica bottiglia d’acqua, con rimedi naturali come i fondi di caffè o attirandoli altrove con l’erba gatta. Ma non siamo proprio riusciti a trovare una soluzione efficace. Ecco che quindi è proprio la natura a venirci in aiuto.

Se vogliamo tenere lontani gatti e cani dal nostro balcone e giardino ecco la pianta giusta

Sappiamo che esistono tantissime varietà di piante aromatiche che possono fare da repellente. Non solo per gli animali domestici ma anche contro zanzare ed altri insetti. Ma questa pianta perfetta per tenere lontano gatti e cani non tutti la conoscono. Si chiama Plectranthus caninus ma è conosciuta soprattutto con il nome di Coleus canina. È una pianta facilmente reperibile le cui foglie emanano un odore forte e pungente.

Questa pianta è del tutto innocua per i nostri amici a quattro zampe ma è super efficace. È una pianta erbacea originaria dell’Africa che raggiunge anche i 40 cm di altezza. La sua particolarità sta proprio nelle foglie, dalla forma tondeggiante e pelose. Proprio le foglie se sfregate emanano un odore davvero intenso che dà molto fastidio all’olfatto dei nostri cuccioli.

Ma in realtà non è solo un ottimo repellente, è anche una pianta ornamentale molto bella. Ama l’esposizione diretta dei raggi solari e i suoi fiori blu/violetto sono perfetti per decorare qualsiasi terrazza. Una soluzione ai nostri problemi di intrusi indesiderati ma anche un modo per decorare il nostro balcone.

Dunque, se vogliamo tenere lontani gatti e cani dal nostro balcone e giardino ecco la pianta giusta. Meglio ricorrere a rimedi naturali per evitare di mettere in pericolo i nostri animali. Se questa pianta non fa proprio per noi possiamo sceglierne altre che hanno un effetto repellente. Come ad esempio l’assenzio, la Ruta graveolens o anche l’erba cipollina.