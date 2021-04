Oggi esistono ormai tantissimi apparecchi per la cura del capello. Il phon che conosciamo e usiamo tutti, la piastra lisciante e tanti altri tipi di piastra che rendono il capello riccio o ondulato.

Sono tutti apparecchi che possiamo utilizzare nelle nostre case e che utilizzano tutti i parrucchieri.

Inoltre, sono semplicissimi da utilizzare e grazie a questi possiamo ottenere capigliature perfette anche senza andare dal parrucchiere.

È però molto importante sapere come muoversi. Danneggiare il capello in realtà è semplicissimo, è proprio per questo che dobbiamo avere le giuste accortezze.

Vediamo perciò insieme qual è il più grande e pericoloso errore da evitare quando usiamo la piastra per capelli.

Per evitare qualsiasi tipo di danno

Succede spesso che quando andiamo a lavarci i capelli, per la fretta o la noia tendiamo a non asciugarli mai del tutto. Rimane qualche ciocca che resta umida senza che ce ne accorgiamo.

Passare la piastra che sia per rendere i capelli lisci o mossi sulle ciocche ancora umide o addirittura bagnate potrebbe essere un grande problema.

In questo modo il nostro capello andrà a rovinarsi esponenzialmente e in alcuni casi anche a denaturarsi.

Un capello che nasce riccio e su cui viene passata la piastra prima che sia asciutto del tutto potrebbe fare danni importanti. Quello stesso capello riccio al seguente lavaggio potrebbe aver perso la sua natura.

Rimediare a questo tipo di danno non è per niente semplice e richiede molto tempo.

Cosa potrebbe succedere?

Nei casi più gravi in cui il capello va a bruciarsi in forma importante, l’unica cosa che resta da fare è tagliare e aspettare che ricresca.

Nei casi meno gravi saranno necessari diversi impacchi di maschere che aiutino il capello a rigenerarsi e ritrovare la sua natura iniziale.

Ecco, perciò, perché è proprio questo il più grande e pericoloso errore da evitare quando usiamo la piastra per capelli.

Il consiglio è quindi quello di utilizzare sempre qualsiasi apparecchio con moderazione. L’importante è informarsi sui danni che potremmo provocare e imparare come muoverci chiedendo consigli ai professionisti che ne sanno più di noi.