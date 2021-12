L’INPS diventa sempre più digitale e azzera le distanze tra l’Istituto e l’utente. Non ci saranno più lunghe file agli sportelli o lunghe attese telefoniche per ricevere notizie su qualche domanda presentata. Infatti l’INPS ha recentemente sottoscritto l’accordo di adesione con PagoPA Spa per l’integrazione di alcuni servizi che saranno disponibili sull’App IO. Tanto è stato reso possibile sulla base del Progetto d’innovazione digitale 2021, denominato “Integrazione di servizi INPS su App IO”, approvato il 18 gennaio 2021. Pertanto grazie a questo nuovo servizio l’INPS avvisa i pensionati direttamente sul telefonino quando arrivano i pagamenti con questa notifica.

L’INPS, infatti, adeguandosi al D.Lgs n.82/2005 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni debbano rendere fruibili i propri servizi in rete, ha attivato sull’App IO vari servizi. Infatti l’App IO, è disponibile negli stores dedicati ed è scaricabile accedendo attraverso la propria identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica. L’INPS pertanto per agevolare ancora di più i cittadini e in particolare i suoi utenti ha predisposto sull’App IO importanti servizi.

L’INPS avvisa i pensionati direttamente sul telefonino quando arrivano i pagamenti con questa notifica

Per rendere più facile e accessibile agli utenti l’utilizzo dei servizi messi loro a disposizione, l’INPS ha messo in campo una serie di innovazioni digitali. A tal proposito ad esempio, con questa novità finalmente molti risolveranno il problema di utilizzo dello SPID anche per i familiari in difficoltà. Così come l’Ente ha reso possibile lo snellimento di tante procedure in materia di invalidità civile. Infatti, l’invalidità e la Legge 104 sono più vicine con questo formidabile servizio INPS.

L’INPS, pertanto con il messaggio n. 4544 del 20 dicembre 2021 informa gli utenti della possibilità di godere mediante l’App IO d’importanti e nuove funzionalità.

In particolare sono questi i servizi attivi sull’App IO:

la notifica dello stato di avanzamento di richieste gestite su INPS Risponde o Linea INPS;

la notifica di avviso per le nuove comunicazioni consultabili nella Cassetta Postale online;

e la notifica per le disposizioni di pagamento erogati dall’Istituto relativamente a prestazioni pensionistiche e non.

Inoltre, l’INPS mette a disposizione dei video tutorial interattivi che guidano l’utente nell’utilizzo e nell’accesso a vari servizi presenti sul sito dell’Ente.

Infatti nel servizio Cassetta Postale i percettori NASPI potranno visualizzare un video per comprendere le modalità di calcolo, l’importo e la durata della sua NASPI.

Inoltre l’utente godrà di un’esperienza di navigazione personalizzata. In particolare, visualizzerà solo le informazioni selezionate in base alla sua categoria d’appartenenza.

Approfondimento

Invalidità civile, ecco la grande novità, arrivano i nuovi verbali di revisione con timbro automatico direttamente a casa