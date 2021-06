In data 28 maggio, come reso noto da un comunicato stampa del Governo è stato approvato il testo ufficiale del Decreto Semplificazioni 2021. Questo Decreto ha lo scopo di accelerare e snellire le procedure della Pubblica Amministrazione, e di rafforzare la sua capacità amministrativa in diversi settori. Proprio per questo ha previsto diverse misure volte a migliorare l’amministrazione pubblica a vantaggio dei cittadini utenti. Con questa novità finalmente molti risolveranno il problema di utilizzo dello SPID anche per i familiari in difficoltà. Come illustrato da ProiezionidiBorsa nell’articolo “Attenzione ecco come avere certificati gratis dal Comune senza marca da bollo da 16 euro risparmiando soldi e tempo”.

Quindi molte le novità per quanto riguarda le attività amministrative e burocratiche che interessano i privati. Si tratta di procedure più snelle e più semplici per accedere ai servizi dell’amministrazione anche per chi non è proprio avvezzo alla tecnologia. Infatti, con il Decreto Semplificazioni 2021 diventa più semplice e accessibile a tutti l’identità digitale grazie al conferimento della delega dello SPID. Ecco di seguito illustrato dai consulenti di ProiezionidiBorsa in cosa consiste questa importante novità per tutti gli utenti.

Obiettivo primario del Decreto Semplificazione è appunto semplificare i percorsi amministrativi e burocratici della Pubblica Amministrazione. Tant’è che ha previsto anche sanzioni, per chiunque rallenti la macchina amministrativa. Tra le tantissime novità, arriva la delega per lo SPID, ovvero sulle modalità di utilizzo delle credenziali SPID. Ciò per diffondere maggiormente l’identità digitale e consentirne l’utilizzo anche a chi non è avvezzo.

Infatti, grazie alla possibilità di conferire la delega dello SPID, anche i soggetti delegati potranno utilizzare l’identità digitale. In tal modo anziani e tutti coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia, potranno fruire di un delegato. In particolare, il delegato potrà utilizzare, per loro conto, i sistemi digitalizzati dell’amministrazione pubblica. Ovvero ogni cittadino potrà delegare una persona fidata per accedere ad uno o più servizi digitali, che sarà titolare di un’identità digitale.

