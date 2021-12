Come da nostre precedenti analisi, il dollaro americano ha continuato a mostrare forza. Qual è il motivo per cui la valuta americana continua a rafforzarsi in quasi tutte le coppie valutarie? L’economia americana continua a crescere, e molto probabilmente perchè si scontano dei rialzi dei tassi, non solo nel 2022 ma anche nei prossimi anni. La Federal Reserve infatti nel suo ultimo meeting ha espresso chiaramente questa possibilità già dai prossimi mesi del nuovo anno, mentre prima era scontata solo per il 2023. Infatti l’inflazione, quando non è transitoria porta sempre a rialzi dei tassi di interesse.

La view del nostro Ufficio Studi è la seguente: il dollaro americano dovrebbe continuare a rafforzarsi contro lo yen per i prossimi 12 mesi.

Capiamo il perchè e andiamo a studiare la struttura di questo cambio.

USD YEN ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 dicembre in area 114,41 in ribasso dello 0,05% rispetto alla seduta precedente.

Nel corso dell’anno 2021, il cambio ha segnato il minimo a 102,59 ed il massimo a 115,52.

Quali sono le nostre proiezioni per il 2022?

Area di minimo a 109,05/112,28

area di massimo 120,34/121,99.

Per quanto riguarda il breve termine (1/3 mesi), fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore ai 112,53, saranno possibili ulteriori rialzi fino all’area 116,34 e poi 118,20.

Cosa attendere invece in ottica di più ampio respiro?

Per quanto riguarda il medio lungo termine, ovvero i successivi 12 mesi, solo un ritorno sotto i 110,02 in chiusura mensile potrebbe scongiurare il raggiungimento dell’area di 120,34/121,99.

La nostra strategia di investimento

Continuare a mantenere posizioni Long sul dollaro in ottica di breve e medio lungo termine con gli stop loss indicati. Per chi volesse investire su questo cambio valutario cosa dovrebbe fare?

Potrebbe attenersi agli stessi livelli operativi indicati nel paragrafo precedente.

Di volta in volta aggiusteremo il tiro.