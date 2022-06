Accompagnata da temperature altissime e afa, l’estate è finalmente arrivata. Inutile dire che è la stagione più bella dell’anno con lunghe giornate luminose e tanta voglia di vacanze e di vita all’aria aperta. E tanto desiderio di cibi freschi e gustosi che ci aiutino a affrontare il caldo senza appesantirci. Come il gelato, che è il simbolo dell’estate. Con gli Esperti di cucina della nostra Redazione proveremo a farlo in casa, con una ricetta semplice e veloce che non prevede l’uso della gelatiera.

Ciliegie candite e granella di nocciole

Per il nostro gelato abbiamo scelto i gusti base, quelli che piacciono a tutti. Vaniglia e cioccolato sono dei classici che non deludono mai per l’incontro irresistibile di un sapore deciso e di uno delicato. Abbiamo aggiunto una base di biscotto che completa con la sua croccantezza, ciliegie candite e granella di nocciole per un tocco goloso in più.

Ingredienti:

750 ml di panna da montare;

150 grammi di latte condensato;

40 g di cacao amaro;

70 grammi di biscotti secchi;

12 ciliegie candite;

40 g di cioccolato fondente a scaglie;

granella di nocciole q.b.;

1 bustina di vanillina.

Morbido e cremoso questo gelato con base di biscotti fatto in casa senza gelatiera ma più buono che in gelateria

Per preparare la torta gelato versiamo la panna in una ciotola capiente e iniziamo a montarla con uno sbattitore elettrico. Quando è ben montata aggiungiamo il latte condensato e lo amalgamiamo molto bene mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Ora dividiamo l’impasto e poi lo trasferiamo in tre ciotole diverse per realizzare i gusti del semifreddo. In una ciotola versiamo il cacao amaro e mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Nella seconda parte aggiungiamo le scaglie di cioccolato fondente e amalgamiamo delicatamente. Alla terza parte del composto uniamo la vanillina mescolandola bene alla panna.

Per realizzare il nostro semifreddo useremo uno stampo da plum-cake rivestito di pellicola trasparente per alimenti. Faciliterà il distacco del dolce. Cominciamo con il versarvi una parte del composto, quella con le scaglie al cioccolato. Livelliamo bene e aggiungiamo prima il composto al cacao e poi quello alla vaniglia. Livelliamo di nuovo e sulla superficie disponiamo anche uno strato di biscotti secchi. Possiamo sceglierli come preferiamo. Copriamo con pellicola trasparente e trasferiamo lo stampo in congelatore per circa quattro ore. Quindi capovolgiamo il semifreddo su un vassoio rettangolare e decoriamo con le ciliegie candite e la granella di nocciole. Morbido e cremoso questo gelato sarà la perfetta conclusione del pasto.

