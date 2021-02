Dopo giorni di lavoro e frenesia esiste una cosa che può dare sollievo anche agli animi più affaticati dalla settimana trascorsa. Un buon massaggio può essere il regalo migliore da fare al partner stanco e stressato oppure la chiave per una sera romantica. Oggi vedremo qual è l’ingrediente segreto per un massaggio caldo e sensuale.

La candela che si trasforma

Dall’America è arrivata una novità sul mercato del benessere. La massage candle è un oggetto che ne racchiude due, si tratta di una vera e propria candela che possiamo usare per illuminare l’ambiente circostante. Avremo una luce calda ed un odore avvolgente. Ideale per creare una giusta atmosfera romantica, questa candela ha un piccolo segreto nascosto.

La cera che la fiamma scioglie potrà essere utilizzare come olio per massaggi. Una volta che spegniamo la fiamma basterà rovesciare il liquido sulla pelle e potrà essere utilizzato come un qualsiasi olio da massaggi. L’olio cadrà come una calda coperta sulla pelle del nostro partner che avrà un’esperienza sensoriale unica nel suo genere. Questa candela è molto usata per i massaggi ayurvedici, propri della tradizione indiana.

Ovviamente si tratta di un prodotto specifico, non va assolutamente seguita questa procedura con una candela non adatta. Le candele in vendita per questo uso specifico sono a base di olio vegetale oppure di cera d’api e non contengono derivati del petrolio come la paraffina o i petrolati.

L’ingrediente segreto per un massaggio caldo e sensuale

Non tutti sono in grado di fare un buon massaggio, ma con la massage candle, un po’ di pratica e tanta passione potremo regalare al nostro partner un’esperienza indimenticabile. L’olio caldo e profumato avvolgerà il corpo e darà un caldo sollievo alle ossa più stanche e agli animi più affaticati.

