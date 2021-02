Una buona notizia per gli amanti del cinema, gli appassionati di teatro e gli stimatori di opere d’arte.

Sono verso la riapertura le strutture di intrattenimento socio-culturale che a causa della pandemia hanno visto chiudere sipari e botteghini, ormai da un anno.

Dopo le proposte degli ultimi giorni relative alla possibile riapertura dei locali, quest’oggi qualcosa si è mosso.

Ad annunciarlo il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, subito dopo l’incontro avvenuto con il Comitato Tecnico Scientifico.

Via libera alla riapertura di cinema, musei e teatri, fissata la data ufficiale. Le novità

I tecnici del CTS hanno concordato una serie di azioni mirate, per concedere il via libera all’apertura di cinema, teatri e musei in tutta Italia. Il provvedimento, proprio a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, non sarà esente da limitazioni e controlli.

Gli spettatori, infatti, potranno usufruire nuovamente degli spazi solamente nelle regioni in zona gialla e con un limite di posti a sedere limitati.

Secondo gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, per scongiurare nuovi contagi, sarà possibile occupare solamente il 25% dei posti a sedere, fissando il limite di capienza massima a 200 posti nei teatri e cinema chiusi e 400 all’aperto. Per quanto riguarda i musei, l’accesso sarà concesso anche nei weekend ma solo su prenotazione.

Anche per la permanenza in sala, il pubblico dovrà rispettare regole rigorose. Prima fra tutte quella di indossare la mascherina chirurgica. Questo dispositivo di sicurezza deve essere certificato e sicuro. Non dovrebbero essere concesse, invece, le mascherine di tela e tessuto. Restano chiusi, invece, punti ristoro e bar all’interno delle strutture.

Una data simbolica

La riapertura è fissata per il 27 marzo 2021. Salvo il propagarsi della pandemia. Data in cui si celebra la giornata mondiale del teatro, istituita dall’Istituto Internazionale del Teatro a sostegno delle arti di scena, sin dal 1962.

Una data simbolica, scelta volutamente dal ministro Dario Franceschini per lanciare un messaggio di ripresa e speranza anche per questo settore.

