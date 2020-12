Sono davvero tanti i dolci che coloreranno le tavole degli italiani in queste festività natalizie. Moltissime le preparazioni, numerosi gli ingredienti e i nutrizionisti sono già sul piede di guerra per dire no ad eccessi, grassi e calorie troppo abbondanti. Perché tutti o quasi, nelle festività, si concedono piccoli o grandi strappi alla regola per quanto riguarda il cibo. D’altronde, Natale è sempre Natale! Tuttavia, a chi non potrà, in ogni caso, mangiare le uova, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre una ricetta buona e golosa ma senza uova.

L’acquafaba, un ingrediente d’oro

L’ingrediente insospettabile ma che sta spopolando per sostituire le uova nei dolci è l’acquafaba. Un liquido di cottura dei legumi, in particolare di ceci e fagioli cannellini, ottimo usato come alternativa all’albume dell’uovo per determinate ricette. Tra queste prelibatezze c’è la torta a cioccolato e acquafaba buona da leccarsi i baffi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

a) 150 g di liquido di cottura dei fagioli, ovvero aquafaba;

b) 200 g di zucchero di canna;

c) 135 g di latte di soia;

d) 150 g di olio di semi;

e) 200 g di farina di farro;

f) 20 g di cacao amaro;

g) 80 g di fecola;

h) 1 bustina di lievito.

L’ingrediente insospettabile ma che sta spopolando per sostituire le uova nei dolci. Procedimento

Per realizzare un’ottima torta al cioccolato bisogna versare l’acqua dei fagioli in una ciotola abbastanza grande e con le fruste elettriche montare per qualche minuto. Successivamente, aggiungere lo zucchero poco alla volta. In un’altra ciotola versare il latte di soia e l’olio di semi e mescolare. Aggiungere la farina setacciata, la fecola, il cacao e il lievito. Amalgamare con cura ed infine incorporare con il composto di acquafaba e zucchero. Prendere una tortiera imburrata e versare il composto. Livellare con un cucchiaio e infornare in forno già caldo alla temperatura di 180° per circa 30 minuti. Lasciar intiepidire e spolverare con uno strato di zucchero a velo prima di servire.

Se “L’ingrediente insospettabile ma che sta spopolando per sostituire le uova nei dolci” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “10 minuti per una torta al cioccolato fondente senza latte che farà impazzire grandi e piccini“.