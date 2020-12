Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Alla carrellata quotidiana di ricetta firmata ProiezionidiBorsa non poteva mancare un’idea sfiziosa, gustosa e molto semplice per realizzare una torta squisita, economica e velocissima. Basteranno solo 10 minuti per creare una torta buonissima che dovrà solo cuocere e prendere forma all’interno del forno di casa. Di seguito tutto l’occorrente per un’ottima torta al cioccolato fondente, gioia dei palati dei bambini ma che non dispiacerà neanche agli adulti.

Ingredienti

3 uova;

120 g di cioccolato fondente;

250 g di farina tipo 00;

100 ml di olio di oliva;

120 g di zucchero;

1 bustina di lievito per dolci.

10 minuti per una torta al cioccolato fondente senza latte che farà impazzire grandi e piccini

Come per molte preparazioni, il primo passaggio da eseguire è quello di lavorare le uova con lo zucchero. Mescolare fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Setacciare la farina ed aggiungere alla miscela di uova e zucchero. Dopo aver mescolato bene, aggiungere anche il lievito. Tagliare a pezzetti piccoli il cioccolato fondente e in un pentolino a bagnomaria far sciogliere tutto il cioccolato. Far intiepidire e versare al composto. Infine, versare a filo l’olio e mescolare con cura con un cucchiaio di legno per amalgamare tutti gli ingredienti. In una tortiera imburrata o ricoperta da carta da forno, versare il composto al cioccolato fondente e far cuocere a 180 gradi per circa 30 massimo 40 minuti.

Una volta raggiunta la cottura ottimale, la torta sarà pronta per essere servita, accompagnata da una crema sempre al cioccolato, oppure decorata con lo zucchero a velo che regalerà un tocco di dolcezza in più alla base al gusto di cioccolato.

