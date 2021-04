L’alone giallo che si forma sulle camicie, sulle canottiere di cotone e sui vestiti aderenti si può eliminare e prevenire. Si tratta di un antiestetico alone che si forma in corrispondenza delle ascelle. Sono macchie di sudore che quando si seccano rovinano il tessuto per sempre. Ma esiste l’infallibile rimedio per eliminare gli aloni gialli sotto le ascelle talmente facile e veloce da non poterne più fare a meno. Questo rimedio si può utilizzare anche per colletti e polsi ingialliti e sporchi. Gli aloni gialli si formano per la combinazione delle proteine del sudore e la composizione di molti deodoranti. Sono macchie ostinate e difficile da togliere, ma tutto è possibile. Vediamo come risolvere il problema con una semplice pasta contro le macchie fatta in casa.

Si tratta di un procedimento davvero semplice. Se il capo è colorato consigliamo di provare il nostro rimedio prima su un punto nascosto. Bisogna preparare una semplice pasta smacchiante con i seguenti occorrenti:

a) tre cucchiai di bicarbonato;

b) acqua ossigenata al 3% quanto basta;

c) tre gocce di detersivo liquido utilizzato per lavare i piatti (è possibile utilizzare anche un detersivo naturale preparato in casa).

La soluzione smacchiante preparata in casa per risolvere un fastidissimo problema

Amalgamare il bicarbonato in una ciotola, aggiungere l’acqua ossigenata, quanto basta per formare una pasta morbida. Infine, aggiungere le tre gocce di detersivo liquido per piatti. In questo modo si realizza una pasta da spalmare sugli aloni che si sono formati sotto le ascelle degli indumenti. Quindi strofinare con una spazzola in modo da far penetrare il più possibile la pasta smacchiante nel tessuto.

Lasciare agire per qualche ora e poi lavare il capo come d’abitudine.

Questa pasta è infallibile e si può utilizzare anche per smacchiare i capi ingialliti chiusi da molto tempo in armadio. Inoltre, è ottima per eliminare tutte le macchie ostinate.