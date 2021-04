Il bicarbonato può essere utilizzato in tantissimi modi. Non tutti sanno che si può usare non solo in cucina per disinfettare frutta e verdura o in alcune ricette di dolci. Esistono 5 modi per usare il bicarbonato che possono salvare la vita con risultati pazzeschi e sorprendenti. Un barattolo di bicarbonato di sodio in casa non deve mai mancare. Ecco utili consigli che bisogna provare in assoluto.

5 modi per usare il bicarbonato che possono salvare la vita con risultati pazzeschi e sorprendenti

Il primo modo che elimina i pesticidi dalla frutta e verdura è il lavaggio prima dell’uso con acqua e un cucchiaino di bicarbonato. Questa soluzione deve diventare un’abitudine per eliminare tutte le impurità e batteri, prima di consumare questi alimenti.

Il secondo modo, molto efficace, riguarda la pulizia dei tappeti. Basta spargere una quantità di bicarbonato sul tappeto, versare un poco di acqua calda e lasciarlo agire per tutta la notte. Poi con una spazzola togliere i residui o con aspirapolvere. Il tappetto acquisterà i suoi colori originali e sembrerà nuovo.

Un rimedio che pochi conoscono e che è un vero toccasana consiste nell’utilizzare acqua e bicarbonato per eliminare l’alito cattivo. Mischiare un cucchiaio di bicarbonato di sodio in un bicchiere di acqua calda per qualche minuto e utilizzarlo come collutorio. Effettuare gli sciacqui ogni sera e mattina.

Deodorante naturale per la persona e per gli ambienti

Il bicarbonato di sodio è ottimo da utilizzare come deodorante, neutro e delicato. Realizzare una miscela con acqua e bicarbonato. Applicare la miscela sotto le ascelle, eliminerà gli odori spiacevoli. Inoltre, il suo effetto è duraturo.

Utilissimo anche per deodorare gli ambienti ed eliminare i cattivi odori. Ad esempio, quando si cucina o negli ambienti umidi. Inoltre, dona una sensazione di pulito oltre al buon odore.

È sufficiente preparare una soluzione con acqua e bicarbonato. Usare acqua tiepida per far sciogliere bene il bicarbonato. Inserire in uno spruzzino e utilizzarlo negli ambienti dove bisogna eliminare i cattivi odori.