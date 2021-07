Gli appassionati di giardinaggio avranno oggi pane per i loro denti. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno scovato un metodo eccezionale per riprodurre in casa il basilico. È facile, è veloce, non richiede semi o talea e bastano solo pochissimi strumenti.

I Lettori potrebbero essere scettici ora e non credere a quanto stanno leggendo, ma si può stare tranquilli: l’incredibile tecnica per riprodurre quest’utile pianta aromatica in casa a costo zero funziona ed è assolutamente efficace.

Chi dei Lettori proverà a eseguire questa tecnica scoprirà un metodo sorprendente e infine sarà davvero stupito del risultato. Le piantine saranno particolarmente piacevoli, minute e comode da coltivare anche in balcone senza troppi problemi. Provare per credere!

Scegliere la pianta madre

La prima cosa da fare è selezionare la pianta madre e le foglie da utilizzare per l’operazione. L’importante è che siano sane, quindi dal bel colorito verde brillante senza presentare rotture, muffe o macchioline strane.

Scelta la foglia, si può procedere a strapparla delicatamente dal gambo seguendo il senso del picciolo, senza danneggiare la pianta. Durante questa fase sarebbe ideale riuscire a lasciare attaccato alla foglia un piccolo filamento del tronco: questo favorirà la formazione delle radici.

Le foglie prescelte dovranno essere messe in un bicchiere di vetro con un fondo d’acqua di circa 2 centimetri. Il picciolo dev’essere completamente immerso. Il bicchiere va poi messo in un punto dove prenda tantissima luce, avendo cura che l’acqua non evapori. Non serve aggiungere nulla all’acqua, bisogna solo rabboccarla se il livello si abbassa.

L’incredibile tecnica per riprodurre quest’utile pianta aromatica in casa a costo zero

Dopo circa dieci giorni di attesa, dai piccioli delle foglioline saranno spuntate delle morbide radici bianche. Può essere che da alcune foglie siano già iniziate addirittura a spuntare i germogli della nuova piantina. È molto importante non toccare mai con le dita germogli e radici, per evitare rotture o contaminazioni.

Adesso bisogna prendere un bicchierino di carta e riempirlo per due terzi circa con della torba. A questo punto, basta scavare nel terreno un piccolo solco aiutandosi con un cucchiaino e, molto delicatamente senza fare pressione per non danneggiare le future piantine, interrare le radici completamente.

Ora basta bagnare abbondantemente con lo spruzzino e lasciar fare alla natura il suo corso: dopo pochi giorni dalla fogliolina nascerà una piccola piantina profumatissima.