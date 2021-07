Ormai manca un mesetto alle vacanze per la maggior parte degli italiani. Agosto sarà, infatti, il mese in cui molti di noi partiranno per farsi un meritato viaggio di relax dopo quest’anno difficile.

Ora che le restrizioni contro il Covid si stanno allentando in giro per tutta Europa, possiamo pensare anche di andare un po’ più lontano. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare buoni consigli anche per i viaggiatori a lunga distanza. Recentemente, ad esempio, abbiamo consigliato una bellissima meta greca che ci riporta nell’antichità.

Oggi, invece, andiamo più a nord, in particolare in Lituania. Scopriamo quindi scenari favolosi e atmosfera medievale in questa località imperdibile ma che pochi scelgono.

L’importante e storica città

Consigliamo a tutti di andare a Vilnius. È la capitale della Lituania e si trova nella parte sud-est del Paese. Per chi non lo sapesse, la Lituania è lo Stato più a sud tra quelli baltici, subito sopra la Polonia.

Vilnius è estremamente sottovalutata e non molti turisti la scelgono come meta per le vacanze. È, però, davvero unica e regala degli scorci davvero fenomenali. Il suo punto di forza è la città vecchia di origine medievale, che è la più grande di tutta l’Europa centrale ed orientale. Per avere la migliore visione possibile di questa città vecchia consigliamo di arrampicarsi sulla collina delle Tre Croci, il miglior punto panoramico di Vilnius.

Chi invece è più curioso di conoscere il periodo sovietico della Lituania, può rivolgersi ai musei dedicati, in particolare quello del KGB.

Non solo storia

Questa città, insomma, è ottima se si vuole fare una vacanza culturale, anche con la famiglia. Non sottovalutiamo, però, anche quello che può offrire ai giovani. C’è, infatti, una vita sociale estremamente attiva a Vilnius, il che la rende anche molto adatta per un bel viaggio con gli amici.

Possiamo vedere, quindi, scenari favolosi e atmosfera medievale in questa località imperdibile, ma che pochi scelgono. Diamole una possibilità se vogliamo andare all’estero.