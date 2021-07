Se vogliamo coltivare le nostre piante nel migliore dei modi, affinché crescano rigogliose, non dobbiamo fare certi errori. È molto semplice, quando si coltivano delle piante, commettere errori, soprattutto quando la pianta cresce. Se compriamo una piantina al vivaio, i primi giorni è tutto semplice. Poi, però, quando sta a noi continuare ad occuparcene, dobbiamo stare attenti a non incappare in sbagli inutili.

Più la pianta diventa grande e più è facile sbagliare, soprattutto riguardo ad ortaggi ed erbe aromatiche. Bisogna stare attenti ai parassiti, agli insetti, alla quantità di luce solare e alla quantità di acqua che le diamo. Oggi prendiamo come esempio il basilico e cerchiamo di capire qual è questo errore madornale che non dobbiamo assolutamente fare quando coltiviamo il nostro basilico.

Come coltivarlo bene

Per coltivare bene questa pianta, dobbiamo chiederci: dove e come cresce? Di cosa ha bisogno?

Cresce in ambienti caldi, soleggiati, che fanno in modo che le sue foglie, tradizionalmente, siano piccole e non grandi. La foglia, però, non è solo un modo per assorbire luce solare, ma anche una protezione per le radici dalla luce stessa.

Non dobbiamo assolutamente fare questo errore madornale quando coltiviamo il nostro basilico

Ricapitolando, vediamo qual è questo errore madornale che si commette nel coltivare il basilico. Abbiamo detto che il basilico cresce in posti caldi e ben soleggiati, ma allo stesso tempo ha bisogno di acqua. Di solito non è preso d’assalto dai parassiti, grazie al suo odore forte, ma può essere mangiato da alcuni insetti o dalle lumache.

Per coltivare un perfetto basilico, consigliamo di esporlo al sole la mattina, fino a che il sole non raggiunge le fasce orarie più calde. Tenerlo all’ombra nelle ore centrali della giornata e poi rimetterlo al sole di nuovo sul tardo pomeriggio. Annaffiarlo in abbondanza, una volta al giorno, ma senza esagerare e soprattutto non annaffiarlo prima di metterlo al sole. Annaffiare le piante quando sono già all’ombra.

Ecco, seguendo questi consigli, il nostro basilico crescerà rigoglioso, sia che abbia le foglie piccole, sia che abbia foglie grandi. Questo, infatti, dipende dalla varietà.