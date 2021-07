La chiusura odierna potrebbe far esplodere finalmente al rialzo le quotazioni del Ftse Mib Future. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto livelli critici superati i quali si potrebbe assistere a un’accelerazione rialzista.

Prima di affrontare il breve termine, però, ricordiamo quanto scritto durante il fine settimana per il medio lungo termine (I ribassisti non sfondano e i rialzisti resistono con il risultato che sul Ftse Mib Future il futuro è ancora molto incerto)

Sono ormai sei settimane che le quotazioni del Ftse Mib Future sono bloccate all’interno del trading range 24.900 e 26.040 (III obiettivo di prezzo). In particolare, poi, si stanno alternando settimane al rialzo e altre al ribasso. Non possiamo, quindi, che confermare il consiglio dato nel report pubblicato due settimane fa: la soglia di attenzione non va ancora abbassata.

La situazione, quindi, è molto incerta e solo andando a guarda il time frame inferiore, in questo caso il giornaliero, è possibile capire in anticipo quanto potrebbe accadere sul time frame settimanale.

Come si vede dal grafico la proiezione in corso è rialzista e alla chiusura del 12 luglio lo Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto. C’è, però, un aspetto da non trascurare. Le quotazioni sono arrivate a contatto con un livello, area 25.240, che già in passato ha frenato il rialzo del Ftse Mib Future. Inoltre, questo livello coincide con il I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso.

La morale, quindi, è: nel caso di chiusure giornaliere superiori a 25.240 potremmo assistere a una nuova gamba rialzista. In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare in area 24.695. Sotto questo livello, poi, ci sarebbe un’inversione ribassista che potrebbe avere implicazioni anche di lungo periodo. In questo caso, infatti, ci sarebbe la rottura del supporto anche sul time frame settimanale con tutte le conseguenze negative che si possono immaginare.

Conclusione: oggi e nei prossimi giorni monitorare con attenzione la rottura al rialzo di area 25.240.

Alla chiusura del 12 luglio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.191 in rialzo dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero