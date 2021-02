Molto spesso la cipria viene vista come un prodotto non necessario per avere un make up perfetto; addirittura, in certi casi, si pensa che sia un prodotto obsoleto e destinato a cadere in disuso quando si parla di beauty.

In realtà, questo cosmetico possiede molteplici funzioni e ha diversi scopi.

In questo articolo, Proiezioni di borsa svelerà non solo quali sono ma anche l’incredibile motivo per cui non si può fare a meno della cipria nella propria trousse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Effetti comuni

Quando si parla di cipria, si parla di effetto. Se si desidera avere un incarnato perfetto, se si vuole evitare l’effetto lucido in foto o se l’obiettivo è un trucco che duri tutto il giorno non si può fare a meno della cipria.

Prima di tutto bisogna conoscere il proprio tipo di pelle: a seconda che sia secca o grassa esistono tipi di cipria differenti come le modalità di utilizzo saranno diverse.

È bene sempre ricordare che nel caso in cui si abbia una pelle secca la quantità di cipria deve essere sempre dosata con cautela, onde evitare un aumento della secchezza.

Nel caso in cui la pelle sia grassa, può essere un ottimo alleato per asciugare l’effetto unto causato da questa tipologia di pelle.

Passando allo step successivo, una volta terminato il trucco (sia esso anche basic e non troppo elaborato), basterà picchiettare delicatamente sul viso della cipria trasparente e il gioco è fatto.

La cipria fisserà i pigmenti dei prodotti utilizzati, eliminerà l’effetto naso e fronte lucida e donerà una texture duratura.

Effetti sorprendenti della cipria

Oltre che essere un fissatore per la base del trucco, la cipria lo è anche per il rossetto.

Applicare un primo strato leggero di rossetto, poggiare un fazzoletto sottile e picchiettare. Sì, anche in questo caso, picchiettare con un pennello intriso di cipria il fazzoletto e, dopo, un’altra passata di rossetto.

Addio ai rossetti lunga tenuta, alle tinte per labbra (che rendono secche soprattutto il labbro inferiore) e ai rossetti che si asciugano.

Veniamo adesso all’ulteriore e incredibile motivo per cui non si può fare a meno della cipria nella propria trousse.

Non solo è importante sapere che la cipria può essere utilizzata al posto del primer per fissare gli ombretti sia nella palpebra che nell’arcata sopracciliare.

Ma è incredibile sapere che, per avere delle ciglia più piene e più voluminose sarà necessario applicare un po’ di cipria sulle ciglia prima di colorarle con il mascara.

La polvere giocherà con il volume delle ciglia favorendo sia una loro estensione che un risultato più pieno.

Ebbene sì, un semplice prodotto può essere in grado di agire sia sull’intera base del make up, sia sui dettagli come occhi e labbra. E non dimentichiamoci dell’effetto volume.

Ancora convinte di non sceglierlo tra i prodotti chiave del proprio make up di routine? Non resta che provare per scoprirlo.