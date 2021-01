Come coprire i brufoli del viso e avere un trucco perfetto

È capitato a tutte di svegliarsi la mattina con un brufolo evidente sulla faccia.

Magari pure il giorno in cui si ha un colloquio importante di lavoro o il primo appuntamento.

Dopo averlo osservato da tutte le angolazioni possibili, bisogna arrendersi all’evidenza: è reale.

L’unica cosa che non bisogna fare cedere all’impulso di schiacciarlo, soprattutto con metodi fai da te che implicano l’uso delle mani.

Non solo andremo ad ingigantire il volume del brufolo, ma estenderemo l’infiammazione e il rossore, rendendo ancora più evidente il difetto sul viso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Esiste un modo per eliminare questi fastidiosi difetti senza dover aspettare alcuni giorni, o affrontare la routine sentendoci tutti gli occhi addosso per quel difetto sulla faccia.

Scopriamo insieme come coprire i brufoli del viso ed avere un trucco perfetto.

Un prodotto così piccolo con un effetto così grande

La prima cosa da fare è applicare una crema viso. Quando la pelle risulta essere più impura è necessario cambiare la crema di routine e provare con quelle dalle proprietà depurative, adatta per pelli acneiche.

Dopo qualche minuto la crema sarà asciutta e il primo step trucco sarà concentrato sugli occhi.

Nessuna regola particolare su quest’ultimi: si possono truccare come più piace.

I rossori possono essere di varia natura: piccoli brufoletti, couperose o problemi un po’ più diffusi. Il grado di rossore influenzerà la quantità di correttore cromatico da applicare.

Il colore che neutralizza il rosso è il suo complementare, cioè il verde.

Avere un correttore verde nel proprio beauty case si rivelerà una scelta vincente per la copertura dei brufoli.

In stick o in crema, è necessario picchiettarlo sulla parte interessata. Il verde andrà a sommarsi alla componente rossa neutralizzando quella fastidiosa aureola rossa intorno al brufolo.

Pian piano bisogna sfumare i bordi poiché se il correttore va sull’epidermide, una volta passato il fondotinta, si otterrà un effetto di colore grigio.

Se il correttore verde che si utilizzerà è molto grasso, è necessario attendere qualche minuto per farlo asciugare prima di passare al fondotinta.

Completare con la base viso

Quando si andrà ad applicare il fondotinta o la BB cream sulla parte in cui è presente l’impurità, bisognerà picchiettare.

Questo perché se si stendesse il prodotto in maniera usuale con il pennello si andrà a spostare il correttore verde precedente applicato e si annullerà l’effetto coprente.

Adesso la discromia è ufficialmente coperta e sembrerà che nessun brufolo sia comparso sul volto.

Manca soltanto una cosa: ridurre il volume.

Il trucco aiuta a camuffare le imperfezioni ma può far poco in relazione al volume del brufolo.

L’unica cosa da fare è cercare di portare l’attenzione su altre parti del viso: sì ad un trucco più deciso sulle labbra o ad un’intensità maggiore sugli occhi.

Sì, basta veramente poco per imparare come coprire i brufoli del viso e avere un trucco perfetto.