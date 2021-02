Telegram non è solo chat, vocali e videomessaggi: ecco i canali da seguire e da non perdere nel 2021

Le ultime novità in tema di privacy nelle app di messaggistica stanno portando tutti a spostarsi su Telegram. WhatsApp ha visto una bella emorragia di utenti dopo il cambio dei termini di servizio di cui la Redazione di ProiezionidiBorsa si è occupata diverse volte.

Telegram non è solo chat, vocali e videomessaggi: i nuovi utenti che approdano su Telegram possono trovare funzionalità interessanti e sconosciute su altre app di instant messaging. In particolare, ad esempio, una funzione tipica dell’applicazione di chat blu e bianca sono i canali. Si tratta di una nuova versione della classica newsletter per email. Ma con alcune funzionalità aggiuntive.

Gli esperti della Redazione si sono già occupati di questo argomento diverse volte, suggerendo ai lettori alcuni trucchi e accorgimenti per avere la migliore esperienza utente possibile in questo nuovo interessante mondo. Telegram infatti è uno strumento potentissimo, in grado di automatizzare molte funzioni quasi simili a quelle di un social network, più che a un’applicazione di chat.

Oggi la Redazione propone ai lettori una selezione di alcuni canali da seguire per avere interessanti spunti di riflessione e di informazione.

Ecco i canali da seguire e da non perdere nel 2021

Un canale imprescindibile è in questi primi mesi del 2021 è sicuramente quello del Ministero della Salute. Utilissimo per avere tutti i dati aggiornati sulla situazione in Italia dell’emergenza Covid 19: campagna vaccinale, consigli utili, video e infografiche molto comode.

Gli appassionati di shopping online possono invece, ad esempio, iscriversi a Trackbot. Il servizio consente direttamente da Telegram di tracciare le spedizioni semplicemente inserendo il numero di tracking. Esiste sia in versione bot – ed è uno dei più sicuri – che in forma canale. Molto comodo per verificare le spedizioni on-the-go.

Questi sono solo alcuni degli esempi concreti che gli utenti possono trovare su Telegram e che illustrano le enormi potenzialità dell’applicazione.