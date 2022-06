Come per tutte le cose della vita ogni buona notizia ne porta una cattiva. In questo caso ci riferiamo all’arrivo dell’estate e del bel tempo, che ci consente di tornare a uscire di più e a programmare le nostre vacanze preferite. Certo, con il sole le persone sono generalmente più positive e felici, ma la bella stagione porta con sé alcuni spiacevoli inconvenienti. Non parliamo tanto o solo dell’acquisto delle creme di protezione solare o della difficoltà notturna ad addormentarsi. Parliamo dell’arrivo delle zanzare o di quegli insetti che ci danno estremo fastidio. In molti cercano di ovviare al problema con l’installazione di una zanzariera, ma questa rete così fitta non piace a tutti.

L’incredibile motivo per cui molti stanno mettendo delle piante di cipolla o aglio davanti alle finestre di casa

In molti si fermano prima. Avendo letto che l’aglio o la cipolla emanano un odore che le zanzare reputano repellente, mettono uno o due spicchi d’aglio davanti alla porta o sui davanzali. Tuttavia, ne restano quasi sempre delusi, perché le zanzare passano lo stesso e riescono tranquillamente a turbare il loro sonno.

L’errore madornale legato a questa scelta riguarda il fatto che un solo spicchio d’aglio o una sola cipolla non possono fare molto. Per avere un effetto molto maggiore bisognerebbe invece comprare o piantare delle piante di aglio e cipolla e metterle sulle finestre. Infatti, gli odori delle piante stesse sono ancora più forti e potenti e riusciranno laddove prima non si riusciva.

L’unico elemento a cui poi porre attenzione è l’acqua stagnante del sottovaso. Già sappiamo che ogni pianta richiede un’annaffiatura diversa per riuscire a stare bene, ma in questo caso dovremo fare ancora più attenzione. Evitiamo, dunque, di lasciar ristagnare dell’acqua nel sottovaso.

Ecco, dunque, l’incredibile motivo per cui molti stanno mettendo delle piantine sul davanzale delle finestre di casa.

Altre piante utili

Ricordiamo, poi, al Lettore che ci sono anche altre piante che riescono a tener le zanzare lontane da casa nostra. Sono il basilico, la citronella, la verbena e il geranio. Anche i chicchi di caffè e la sua polvere riescono nell’intento, ma rischiamo di sprecare del prodotto costoso.

C’è anche una teoria che riguarda il limone e la sua pianta, che pare riesca a tener lontane le zanzare e gli insetti. Possiamo anche provare a percorrere questa strada, al massimo avremo una bellissima pianta in più in casa o sul nostro balcone.

Approfondimento

In pochissimi sanno cosa attira davvero le zanzare in casa nostra