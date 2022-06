Nei giorni in cui il sole è rovente e le temperature non lasciano spazio che a boccheggiamenti, consumare il cibo diventa quasi un’impresa difficile.

In questo momento il nostro corpo richiede l’introduzione di alimenti freschi e facilmente digeribili. Tra questi ritroviamo sicuramente le zucchine, ortaggi di stagione particolarmente ricchi di fibre e poveri di grassi.

Ottime da consumare come contorno per accompagnare secondi di carne e di pesce, ma anche da aggiungere ad omelette e frittate. Le zucchine e le melanzane sono inoltre un ottimo condimento da aggiungere alla pasta, per primi piatti delicati e gustosi.

Deliziose melanzane e zucchine al forno senza panatura né uova, ottime anche in padella per un contorno facile e veloce

Entrambi gli ortaggi possono essere cotti in diversi modi: bolliti, scottati in padella, cotti al forno con olio e spezie o più gustosamente impanati e fritti.

Le zucchine sono inoltre un’ottima base per la preparazione della deliziosa parmigiana di zucchine. Un piatto leggermente più elaborato che le rende ancora più deliziose.

Al contrario, le melanzane sono alimenti dal sapore più deciso e che fungono da ingrediente base per molte ricette, anche dolci, come ad esempio le classiche melanzane con la cioccolata amate in Costiera Amalfitana.

Gustose se consumate da sole, zucchine e melanzane insieme fanno faville e sono il contorno perfetto per secondi di pesce e carne.

Per preparare un gustosissimo e veloce contorno perfetto da abbinare a tutti i secondi piatti, da consumare sia freddo che caldo, ecco come realizzare melanzane e zucchine al forno.

Melanzane e zucchine profumate

Ingredienti per 6 persone:

2 melanzane grandi;

4 zucchine;

15 pomodorini;

origano, timo e sale q.b.;

sale e pepe q.b.;

5 foglioline di basilico;

8 cucchiai di pangrattato;

olio EVO.

Procedimento

Lavare accuratamente la verdura comprese le foglioline di basilico. Provvedere ad eliminare il picciolo di melanzane zucchine e pomodorini. Se si preferisce avere un sapore più dolce è possibile mondare parte della buccia di melanzane e zucchine. Ridurre la verdura a rondelle o a tocchetti e metterla in una ciotola. Condirle con olio, sale e spezie e mescolare bene; infine aggiungere il pangrattato.

Riporre su una teglia da forno foderata con carta oleata e cuocere in forno ventilato a 190 gradi per 50 minuti. Negli ultimi 10 minuti di cottura impostare la funzione grill, che renderà le verdure croccanti al punto giusto. Aggiungere le foglioline di basilico e servire.

Alternative gustose

Un altro modo davvero invitate per consumare queste verdure in modo sfizioso ma leggero è ridurle a rondelle e passarle nel pangrattato. Cuocerle per 2 minuti in friggitrice ad aria. Il risultato è davvero entusiasmante per il palato. O, più semplicemente, è possibile cuocerle al naturale in friggitrice ad aria così da realizzare delle chips croccanti da utilizzare come aperitivo. Saranno perfette da accompagnare con salse.

Dunque realizziamo queste davvero deliziose melanzane e zucchine al forno senza panatura né uova.

Lettura consigliata

Non fritte né al forno ecco come cucinare le zucchine in modo facile e veloce per un contorno estivo gustoso e leggero