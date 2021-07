Le zanzare sono quegli insetti che mettono a dura prova la nostra anima gentile. Possiamo anche essere dei grandi amanti degli animali o dei convinti ecologisti. Quando, però, veniamo svegliati in piena notte da quel rumore insopportabile, perdiamo tutti la pazienza. Soprattutto quando non riusciamo più ad addormentarci. Già le notti d’estate sono insopportabilmente calde e noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato un prezioso consiglio su come rinfrescare la casa d’estate. Caldo e zanzare, una terribile accoppiata. Ecco, di modi per allontanare le zanzare ce ne sono tanti. Chiediamoci, però, che cosa attira le zanzare, davvero. Infatti, in pochissimi sanno cosa attira davvero le zanzare in casa nostra.

La loro stessa vita e nutrimento

Cerchiamo di fare chiarezza. Il nostro sangue è la fonte di sostentamento delle zanzare. Si tratta del loro cibo, della loro stessa vita. Quindi, cercano in ogni modo di capire dove ci troviamo e la natura le ha dotate di speciali caratteristiche. In particolare, la ricerca scientifica ha sottolineato come le zanzare riescano ad usare alcuni segnali visivi e termici. Tra l’altro, anche il nostro odore le attira.

In pochissimi sanno cosa attira davvero le zanzare in casa nostra

Se cerchiamo di analizzare il fenomeno da un punto di vista chimico, le zanzare sono attirate da acido lattico e anidride carbonica. Questi due composti non sono altro che conseguenze della nostra stessa vita. Gli scienziati hanno dimostrato che il nostro metabolismo produce almeno trecento composti chimici, che noi non riusciamo a captare. Le zanzare sì, però, ed è proprio questa la strada che seguono per avvicinarci a noi.